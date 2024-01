Foto: Reprodução 3 tendências de moda para apostar em 2024

Você não acreditaria em quais são as principais apostas de trends de moda para 2024! Surpreendentes, essas tendências podem ajudar você a dar um up nos seus visuais ao incorporar peças chave no seu look, garantindo que você possa adicionar o toque de modernidade aos seus visuais do dia a dia e se mostrar antenada no mundo da moda.

A moda é uma das indústrias que mais se renova anualmente , as tendências vem e vão, e em 2024 não seria diferente! Diversas peças, estilos e cores devem voltar a ficar em alta durante o ano novo e você precisa ficar por dentro delas para garantir visuais deslumbrantes . Quer saber algumas das trends que devem bombar esse ano? Vamos te mostrar.

3 tendências de moda pra 2024

Selecionamos algumas trends que devem bombar durante o ano de 2024 e são certeiras para garantir visuais incríveis!

3. Camisa Polo

As camisas polo devem aparecer com tudo durante o ano novo! Essas peças são charmosas e confortáveis, e apesar de serem normalmente ligadas à moda masculina, as camisas polo podem ser utilizadas de diversas formas; por exemplo, como cropped, ou pareadas com saias maxi e mais estruturadas para garantir looks lindos.

2. Calça Capri

Se você é uma mulher de alta estatura e está procurando uma tendência incrível para apostar, as calças capri podem ser exatamente o que você está procurando. Essas peças podem adicionar um toque fashionista e deixar o seu visual mais charmoso, entretanto, elas também podem acabar encurtando a sua estatura! É preciso utilizar as calças capri com consciência em relação às proporções corporais.

1. Franjas

As franjas estão entre as maiores tendências para eventos e festivais, e devem aparecer com tudo na moda em 2024! Elas podem adicionar texturas ao seu visual e camadas, tornando o look ainda mais interessante. Porém, é necessário tomar cuidado para não deixar o seu outfit com informação demais! Se for investir em franjas, cuidado com as outras texturas e materiais.

Quer saber mais sobre as tendências de moda que devem bombar em 2024 e que estão dividindo as opiniões das influenciadoras? Assista ao vídeo postado por Marcela Carrasco:

