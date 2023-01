Redação EdiCase 3 técnicas de lavagem para cabelos cacheados

Mulheres com cabelos crespos e cacheados estão cada dia mais empoderadas e livres para expressarem sua cultura. Por isso, várias técnicas de cuidados e novos produtos de beleza surgiram para atendê-las. Entender quais são os cuidados necessários com os fios é uma das maneiras de manter a autoestima e valorizar os cabelos naturais.

Cuidados com os fios

Para que esse resultado seja positivo é preciso passar pela transição capilar, processo pelo qual toda a química é retirada, aos poucos, dando vida aos cachos. Existem vários tipos de tratamento, como o Low Poo e o No Poo. Para te ajudar a entender, convidamos a blogueira e youtuber Mari Morena, que faz sucesso entre as cacheadas, para explicar como funciona cada passo.

Low Poo

Low significa pouco e Poo significa xampu. Essa é uma técnica em que se evita o uso de xampu com sulfato, um tipo de detergente com ação de limpeza forte, que pode ressecar e danificar o cabelo a longo prazo. Nessa técnica, também não se usa óleo mineral ou parafina.

No Poo

Essa é uma técnica em que se elimina totalmente o uso de xampu, com ou sem sulfato. Nela, a lavagem do cabelo é feita com condicionador (co-wash). Além de não usar xampu, também não se usa óleo mineral, parafina e silicones insolúveis.

Co-wash

É a técnica em que se lava os cabelos usando apenas condicionador, nada de xampu. O condicionador não pode ter nenhum tipo de óleo mineral, silicone ou sulfato. É importante massagear bem o produto no couro cabeludo e no cabelo, para uma boa limpeza.

