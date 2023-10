3 rituais com maçã para conquistar seus desejos no Dia das Bruxas

Aproveite as energias deste mês para realizar poderosas magias. Conheça os rituais com maçã para conquistar o que quer no Dia das Bruxas.

A maçã é uma fruta bastante presente nas lendas do mês de Outubro. Assim como todos os ingredientes que ilustram este período, ela tem energias muito poderosas para simpatias feitas durante o Halloween, principalmente envolvendo questões amorosas.

Listamos, abaixo, os melhores rituais com maçã para conquistar o que quer no Dia das Bruxas. Vem conferir!

Rituais com maçã no Dia das Bruxas

Maçã para atrair a pessoa amada

Pegue uma maçã e embrulhe em um papel cor-de-rosa. Depois, embrulhe com um papel azul por cima. Em seguida, enterre o ritual de Dia das Bruxas em um vaso de flor e jogue um punhado de sal grosso sobre o vaso. Dê as costas e diga: “Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sal grosso vai afastar qualquer mal que possa nos separar e a maçã, símbolo do amor, vai atrair você pra mim”.

Por fim, faça uma oração de sua preferência. Todos os dias, coloque um pouco de água no vaso, até seu amor voltar. Depois disso, desenterre o embrulho e jogue no lixo.

Para ter o amor correspondido

Antes de mais nada, no Dia das Bruxas, dirija-se até um local próximo a uma roseira. Então, corte uma maçã ao meio e retire as sementes. Depois, passe bastante mel do lado de dentro de uma das partes da fruta. Em seguida, pegue um papel rosa e escreva os dados da pessoa amada, como nome, data de nascimento e signo solar. Coloque o papel na metade da maçã com mel e una as duas partes novamente. Agora, espete sete palitos de dente, assim unindo as metades. Por fim, enterre a maçã aos pés da roseira.

Então, pegue as sementes da maçã que você separou inicialmente e mais sete pedaços de canela em pau. Coloque os ingredientes dentro de um saquinho de papel rosa. Guarde este amuleto dentro de seu guarda-roupa. Passe o dia todo mentalizando a pessoa amada.

Relacionamento sem ciúmes

Primeiramente, em uma quarta-feira do mês de Outubro, espete dois incensos de canela em uma maçã verde e acenda-os. Durante a realização deste processo do ritual, pense em seu relacionamento sem ciúmes e sem brigas. Mentalize o bem-estar na vida a dois. Quando os incensos acabarem de queimar, jogue as cinzas ao vento e enterre a maçã em vaso florido.