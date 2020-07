3 presentes de Dia dos Pais da Natura impossíveis de boicotar

Nos últimos dias, a campanha de Dia dos Pais da Natura tem recebido ataques por promover a diversidade. A marca escolheu o ator, influenciador e pai Thammy Miranda para fazer parte do projeto, o que despertou o ódio de alguns. Muitas pessoas, entre elas o pastor Silas Malafaia, decidiram propor um boicote à marca.

Mas o iG Delas selecionou, com a ajuda da Natura, alguns presentes impossíveis de boicotar:

1. Natura Homem Emocion.e

Reprodução/Natura Perfume Emocion.e





O perfume, com fragrância amadeirada floral com toque do sândalo, paramela e da pataqueira, é um presentão que, junto com uma sacola de presente especial, sai por R$ 190,00.

2. Presente Essencial Masculino Completo

Reprodução/Natura Coleção Essencial









Já esse kit vem com um perfume, um desodorante, balm pós-barba e um sabonete em barra com uma fragrância traduzida na combinação da Copaíba com especiarias frescas, como cardamomo e pimenta. O conjunto sai por R$159,90.

3. Presente Natura Homem

Reprodução/Natura Presente Natura Homem





E a marca ainda tem a linha Homem, que contém uma colônia, um desodorante e um hidratante perfumado. Os produtos, que trazem o frescor da combinação de ervas aromáticas com o gengibre e noz moscada, com um toque de madeiras quentes, vem com uma caixinha especial para presentear o seu pai e sai por R$119,90.