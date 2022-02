3 passos para você receber um aumento de salário

pixbay Veja os três passos para conseguir um aumento salarial

Você quer receber um aumento de salário? Quem não quer, não é mesmo? A verdade é que um aumento salarial não é algo simples, mas existem condições que vão te fazer alcançar o seu objetivo – o sucesso de 99% de todas as negociações salariais é definido antes das conversas começarem.

Pensando nisso, o empreendedor Zain Kahn, que já negociou mais de US$ 200 mil em aumentos, listou alguns passos para você conseguir o seu próximo aumento, dê uma olhada.

Primeiro passo: seja indispensável

Todas as negociações são vencidas pelo lado que tem menos a perder. Se você for facilmente substituível, você depende do que o seu empregador quer. Se você não é substituível, o seu empregador tem mais a perder – e você tem “vantagem”. A pergunta de 1 bilhão de reais, porém, é: como se tornar insubstituível?

Seja um funcionário com um set de skills valioso E raro – a maior parte das pessoas foca em apenas construir um skillset valioso – o que não significa que não exista gente igualmente capacitada querendo fazer o seu trabalho pelo seu salário ou até menos. Você também precisa ser um profissional raro no mercado.

E o que é raro? Difícil de achar, treinar e, principalmente, substituir. Levante a mão e tome trabalho da sua organização que você acha difícil de substituir. Um conselho de Kahn: tome trabalho das mãos do seu chefe, o que faz a vida dele mais fácil (e, portanto, ganha a simpatia dele) e mais difícil de substituir.

Segundo passo: não espere, boca fechada não é alimentada

A maior parte das pessoas espera receber um aumento – o que nunca aumenta. Kahn destaca que sua carreira e sua renda são suas responsabilidades, então é seu trabalho começar a conversa, ir atrás do seu próprio aumento. Não é hora de ficar parado e assumir que você vai receber um aumento.

Talvez o melhor que você possa fazer agora é ir atrás do seu chefe e perguntar o que você precisa para receber um aumento, e ir atrás de conseguir isso. O empreendedor destaca que, uma vez, perguntou para a chefe o que ele precisava fazer para um aumento de US$ 10 mil.

Com a intenção em mente, ela escreveu uma lista de condições e eles a cumpriu em três meses. “Eu fui direto para ela e pedi o aumento o mais rápido possível. A conversa durou 10 minutos e eu consegui o aumento de US$ 10 mil. As negociações são muito mais fáceis quando as expectativas estão alinhadas”, afirma Kahn.

Terceiro passo: mostre o seu impacto

Seguindo essa última ideia, é importante que você consiga mostrar o seu impacto na organização que você trabalha. É difícil argumentar contra números: mostre o que você fez, e, principalmente, o impacto financeiro do que você trabalhou. É difícil negar um aumento de R$ 1 mil se você trouxe um impacto direto de R$ 50 mil para a empresa.

Não faça o mínimo para conseguir seu aumento, transforme seu objetivo pessoal em impactar tanto o negócio que seu chefe vai ficar incomodado de não te dar um aumento ou uma promoção. É o melhor dos interesses para você e para sua companhia alinhar essas expectativas.

Conclusão

Se você seguiu os três passos acima, tenha certeza que você fez 99% do que precisava para ter sucesso no dia da negociação, boa sorte! E não se preocupe com as táticas de negociação no momento, elas só funcionam se você tiver essa vantagem. Foco nisso!

