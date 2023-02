Redação EdiCase 3 passos para começar a empreender

Segundo dados do relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), empreender está na segunda posição da lista dos sonhos dos brasileiros, perdendo apenas para o desejo de viajar e conhecer o mundo. No entanto, para colocar em prática esse interesse, alguns desafios devem ser superados, como a gestão financeira, a retenção de clientes e a parte burocrática.

Para isso, Jackeline Santana, contadora e especialista na eduK, explica que ter um perfil empreendedor não é suficiente, pois o segredo está em unir características empreendedoras às empresariais, somando determinação, responsabilidade e conhecimento. A fim de exemplificar este caminho, a especialista selecionou 3 passos que você deve dar para começar a empreender. Veja!

1. Informe-se sobre as questões jurídicas

Segundo Jackeline Santana, o primeiro passo é estar atento às diferenças de como abrir empresas como MEI, Eirelli, LTDA. e Empresário Individual. Além disso, é importante ter noções básicas sobre natureza jurídica e tributação, incluindo a opção pelo Simples Nacional. “De posse dessas informações, é possível abrir uma empresa sem a contratação de um contador, economizando com esse serviço e começando um negócio com algum valor em caixa”, afirma a especialista.

2. Faça um planejamento

Conquistar a independência financeira é um desafio para a maioria das pessoas. Porém, com organização, conhecimento e planejamento , é possível criar uma estrutura sólida de gestão. Patrícia Lages, empreendedora e especialista em finanças, aponta o caminho.

“Gerenciar seu orçamento, evitar desperdícios, quitar dívidas, controlar gastos, organizar compromissos e tirar melhor proveito do seu dinheiro”, aconselha. Além disso, ela também sugere adotar práticas para tornar o dia a dia mais rentável e equilibrado não só em casa, mas também no trabalho.

3. Utilize as redes sociais

Explorar alternativas e benefícios de redes sociais como Instagram, TikTok e WhatsApp é apostar no enfrentamento de um entre os cinco maiores desafios apontados pela Endeavor na Pesquisa Desafios dos Empreendedores Brasileiros: marketing.

“O WhatsApp é a terceira rede social mais usada no Brasil e o aplicativo de smartphone com mais usuários ativos no país. Devido à sua popularidade e facilidade de uso, pode ser uma ótima ferramenta para estar em contato ativo com seus clientes e alavancar os seus negócios”, finaliza a especialista Júlia Soares.

Por Grazieli Binkowski

Fonte: IG ECONOMIA