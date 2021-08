Reprodução: Alto Astral 3 orações para fortalecer a saúde

Cuidar da saúde sempre foi necessário, do mesmo modo que a preocupação em estar saudável e protegido contra doenças é constante. Porém, essas questões foram ainda mais intensificadas nos últimos tempos. Devido à pandemia do novo coronavírus, o medo de adoecer foi sentido pelo mundo inteiro.

Portanto, principalmente em momentos assim, além de respeitar as medidas de proteção e tomar todos os cuidados necessários, é comum recorrer à fé para pedir proteção e até mesmo cura para algum familiar enfermo. Dessa forma, contar com Deus nessas horas pode ser reconfortante e esperançoso.

Confira 3 orações especiais para fortalecer a saúde e manter as vibrações altas! Elas podem ser feitas diariamente e devem ser rezadas em um momento de silêncio, introspecção e muita devoção. Confie!

Fortaleça e proteja a sua saúde com essas preces! (Shutterstock)

1. Oração de São Lucas, o padroeiro dos médicos

A prece pode ser feita para intuir profissionais da saúde em suas missões de curar e salvar vidas e também para pedir proteção a eles. Ao final da oração, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.

” Senhor, concedei-nos a graça de vos amar, como vós amava São Lucas, com todo o nosso espírito e todas as nossas forças. Concedei-nos também a graça de servir-vos, todos os dias, durante minha existência, a fim de merecer que sejam aceitas nossas preces, que vos dirigimos por intermédio de São Lucas, na esperança de que, pelos méritos desse vosso apóstolo, conservemos perfeita saúde do corpo e do espírito, por nosso senhor Jesus Cristo. Assim seja!”

Repita três vezes: São Lucas, que obtendes a saúde do corpo e da alma dos que vos invocam, rogai por nós!

2. Oração para São Camilo de Léllis, o protetor dos enfermos e dos hospitais

Essa reza pode ser feita em prol de algum familiar ou conhecido que esteja doente, bem como para a proteção de todos aqueles que estão nos hospitais. Assim como São Camilo, ore por todos que precisam de cura e auxílio.

“Ó São Camilo, que, imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai minhas dores, fortalecei meu ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. São Camilo, rogai por nós”.

3. Oração para Nossa Senhora da Saúde contra enfermidades

Essa Santa foi uma figura importante durante a Peste Negra que assolou a Europa. Muitos contam ter sido curados por ela através da fé e milagre. Assim, Nossa Senhora da Saúde se tornou protetora contra epidemias e doenças que se alastram entre as pessoas.

“Sinto dores pelo corpo, sinto falta de fé, já apanhei muito por não saber direcionar os meus bens materiais. Já vi muitos entes queridos partirem para outra vida, por abusarem do próprio corpo, perdi amigos que eu amava, por não darem a mínima quando Jesus Cristo enviava-lhes um sinal de perigo. Já vi gente sofrendo, sem ter condições de ter uma ajuda sequer, já vi tantas coisas ruins, minha Nossa Senhora da Saúde. Por isso, peço-vos socorro, vindo até vós, suplicando que fortaleça a minha saúde, pois assim me dará coragem para todas as outras coisas. Fazei-me cheia de fé para enfrentar os dissabores do dia a dia para que eu possa amenizar o sofrimento dos mais fracos. Que eu cresça como cristã para auxiliar aquele que me procurar no amor de vosso filho Jesus Cristo! Amém!”

Consultoria: João Bidu