Fernanda Capelli 3 motivos para investir no Tesouro Direto após alta dos títulos públicos nesta terça-feira

A taxa paga sobre os títulos públicos negociados no Tesouro Direto , investimento oferecido pelo governo federal , teve uma alta considerável nesta terça-feira (13).

Muitos especialistas especulam que o aumento se deve aos impactos causados pela alta inflação norte-americana sobre o mercado global. Além disso, é considerado que a discussão sobre a reforma tributária no Congresso tenha sido outro fator relevante.

Você viu?

Detalhes da alta

O Tesouro Prefixado com vencimento em 2024 subiu para 8,39% em comparação ao fechamento anterior, que pagava 8,34%.

No entanto, os títulos prefixados para 2026 subiram de 8,72% para 8,78% entre ontem e hoje. Dessa forma, as taxas pagas pelo papel com vencimento em 2031, que eram de 9,27%, foram para um valor de 9,30%.

Para mais detalhes, leia a matéria completa em 1Bilhão.