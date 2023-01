Portal EdiCase 3 dicas para reformar o banheiro sem quebra-quebra

Alguns truques podem ajudar a dar uma nova cara ao banheiro sem precisar fazer grandes obras. Ao optar por essa alternativa, é possível obter um espaço renovado e gastando pouco. Dessa forma, também contribuíra com o meio ambiente, uma vez que o descarte de materiais será menor. Para te ajudar nessa tarefa, Érico Miguel, técnico da Ideia Glass, empresa de kits e ferragens para boxes de banho e portas divisórias de ambientes, reuniu 3 dicas. Veja!

1. Troque os espelhos

Trocar o espelho já vai garantir uma nova cara ao ambiente. Entre as novas escolhas , vale apostar em itens com formatos diferentes, como os redondos ou os retangulares, opções que vão além do padrão quadrado. Outra alternativa é investir em modelos com molduras em couro, madeira e até metais, a fim de garantir mais personalidade.

2. Invista em papel de parede

Para uma mudança prática e rápida, os papéis de parede são a melhor saída. Isso porque não é necessário retirar nenhum revestimento , e eles podem ser aplicados sobre os azulejos ou cerâmicas já instalados. Ainda há opções especialmente para esse tipo de ambiente, resistentes à umidade e com diversas estampas que garantem estilo e inovação.

3. Utilize plantas

Plantas dão vida e renovam os ares de qualquer lugar. Por isso, são uma ótima alternativa para decorar banheiros . A babosa, o lírio-da-paz e a espada-de-são-jorge se adaptam superbem a ambientes úmidos, são espécies de fácil manutenção e não precisam de muito espaço. Basta escolher um belo vaso e incluir as plantas na nova decoração.

Por Angélica Pereira

Fonte: IG Mulher