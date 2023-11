FreePik Inner Circle dá 3 dicas para fugir das ciladas dos apps de relacionamento

Mensagens não respondidas, matchs não correspondidos, pessoas que desaparecem sem nenhum motivo, e até mesmo encontros arruinados, são alguns dos motivos que podem levar qualquer pessoa à exaustão pela procura do “match ideal”.

A verdade é que quando estamos nessa busca incessante, mas não encontramos aquela pessoa que corresponda nossas expectativas, aparece a frustração e até despertar uma falsa sensação de desilusão. Neste momento, é hora de cultivar o autocuidado e se apaixonar por si próprio.

Entender as emoções e recalcular a rota são necessários para saber quais as prioridades e objetivos. Por isso, Rafael Horta, Head de Marketing LATAM do Inner Circle do Inner Circle, aplicativo global de relacionamento mais seguro da atualidade, separou algumas dicas que podem fazer a diferença em seus próximos encontros.

Faça uma pausa

Desative as notificações dos seus apps de relacionamento por um dia e entenda como você se sente com esse recolhimento. Depois volte e foque apenas nas conversas que te fazem sentir algo legal.

Alguns estudos indicam que o uso indevido de aplicativos de relacionamento podem conduzir ao estresse e à insatisfação. Em psicologia, fala-se também do “efeito de sobrecarga de escolha”. Por isso, fazer um detox emocional e dar uma pausa, podem ser as formas mais indicadas para estar aberto a um novo romance futuro.

Dê um tempo dos dates e converse bastante

Priorize as conversas pré-encontro, prolongue-as se sentir necessidade e dê tempo ao tempo, até sentir vontade do encontro presencial.

Geralmente o comportamento virtual é divergente do pessoal, e isso faz fomentar a insegurança em conhecer novas pessoas. Portanto, apostar em conversas longas e de qualidade e extrair mais informações sobre as características do crush, pode trazer mais borboletas no estômago e menos hesitação. Em todo caso, não deixe de combinar uma mensagem de emergência com um conhecido, ok?

Mude o foco

Todo mundo quer viver um amorzinho, mas e se você tirar essa procura do centro da sua vida e colocar ela ali, no cantinho “só” como algo legal a ser vivido?

Segundo a pesquisa do C-date, site de encontros casuais, aponta que quase 40% dos amantes optam por relacionamentos casuais. Essa modalidade faz expandir a autoconsciência e confiança sexual, além de compreender melhor a própria intimidade e desejos físicos. Faça o teste.

Seja lá qual for o motivo do esgotamento em relação aos aplicativos de relacionamentos, tudo precisa de pausa, inclusive na paquera. Respire fundo e não desista!

