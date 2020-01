3 cortes de cabelo que podem deixar a sua aparência mais jovem

Um bom corte de cabelo pode fazer toda a diferença no visual – inclusive deixar a sua aparência mais jovem! O truque é escolher um estilo que traga leveza ao rosto, deixando de lado o aspecto “pesado” dos fios e rejuvenescendo traços, é que explica o hair stylist Rudi Werner, do Werner Coiffeur ao Delas . Assim, ele dá algumas dicas certeiras:

1. Assimétrico

arrow-options Reprodução/Instagram Cortes de cabelo com as pontas assimétricas, como os de Oprah e Victoria Beckham, ajudam a deixar a aparência jovem

O chanel assimétrico que, diferente do corte de cabelo tradicional tem as pontas desconectadas, ou os cortes bob são boas opções para quem gosta dos curtinhos. “Cabelos muito retos acabam envelhecendo a pessoa, por isso a dica é apostar no repicado”, explica o profissional.

2. Camadas

arrow-options Reprodução/Instagram Para quem não quer largar o longo, uma opção é apostar nos cortes com camadas, como Jennifer Aniston e Viola Davis

Quem não quer se desfazer do comprimento longo, pode apostar no visual assimétrico, cheio de camadas. Uma das últimas tendências de cabelo são cortes com camadas reversas ou invisíveis, feitas no interior do cabelo. “A técnica ajuda a dar mais volume, proporcionando uma leveza e movimento, mas mantendo a aparência de um cabelo inteiro”, diz.

3. Franjas

arrow-options Reprodução/Instagram A franja é o corte coringa para aquelas que não querem mudar completamente o visual, como Taís Araújo e Kris Jenner

As franjas são tiro em queda para quem quer deixar o visual mais jovem, mas sem fazer grandes modificações no cabelo. “Mulheres com testas mais longas devem aderir a franja lateral, quem tem o rosto mais miúdo e redondo pode apostar na franja ralinha e delicada”, indica.

Por que esses cortes deixam a aparência mais jovem?

“Esses cortes trazem um ar de leveza para o rosto e funcionam para todos os tipos de cabelo. Usar um corte fora do que combina com você por si só já deixa o visual mais envelhecido. Por isso, é tão importante fazer visagismo e entender qual corte combina mais para o seu tipo de rosto”, comenta o especialista do Werner Coiffeur.

Além da escolha do corte de cabelo , o hair stylist reforça a importância de apostar em uma boa hidratação e em shampoos e condicionadores específicos para manter a beleza dos fios. “Após os 50 a hidratação natural dos fios fica um pouco prejudicada. Também faça massagens no couro cabeludo, ao lavar, para estimular o crescimento do cabelo”, finaliza.