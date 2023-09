3 celebridades que se arrependeram de cirurgias plásticas

Reprodução/Divulgação O cirurgião relata cada caso e cuidados com os procedimentos





Muitas mulheres fazem procedimentos estéticos para realçar ainda mais sua beleza e acabam atendendo as tedências de algumas famosas, que relizaram esse tipo de cirugias plásticas. Porém, nem sempre os procedimentos acabam conquistando algumas celebridades. O cirurgião Daniel Botelho dá exemplos de três famosas que não são satisfeitas com as cirurgiais.

1. Viih Tube

Reprodução/Instagram Viih Tube teve problemas durante a gravidez por conta dos procedimentos

A influenciadora Viih Tube compartilhou com os seguidores que havia feito dois procedimentos entre os 16 aos 18 anos. “Eu disse [ao médico] que já fiz duas cirurgias nos meus seios, uma aos 16 e outra aos 18 anos. Uma areoloplastia, para reduzir as aréolas, e uma mastopexia [procedimento para reduzir a flacidez dos seios],” contou.

Porém, a produtora de conteúdo digital se arrependeu de ter feito as cirurgias, que afetaram a produção do leite materno durante a gravidez da filha, Lua Di Felice.

O presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS), Dr. Daniel Botelho, comentou sobre os motivos mais comuns que levam ao arrependimento após procedimentos estéticos e destaca os cuidados necessários antes de tomar a decisão.

“É sempre importante escolher um profissional adequado. Em muitos casos, a questão financeira leva as pessoas a optarem por um profissional apenas com base no valor, em vez da qualidade. No entanto, essa escolha pode ter resultados negativos e até mesmo colocar vidas em risco. É fundamental realizar uma pesquisa minuciosa sobre os profissionais, solicitar recomendações e verificar suas credenciais antes de decidir pela cirurgia. Procedimentos estéticos são uma decisão séria, que requer cuidados. Para obter os melhores resultados e evitar arrependimentos futuros, é essencial que os pacientes e cirurgiões trabalhem juntos para tomar decisões informadas e seguras”, explica.





2. Preta Gil

Reprodução/Instagram Preta Gil se arrepende das lipoaspirações

outra celebridade que recentemente compartilhou ter se arrependido de ter feito cirurgias estéticas é a cantora Preta Gil. Ela afirmou ter feito uma série de lipoaspirações que resultaram em sequelas indesejadas. Em seu relato, Preta classificou as cirurgias como uma “mutilação” de seu corpo.

O doutor destaca que os cuidados pó-operatórios são essenciais para um melhor resultado e recuperação do paciente. “Em relação a casos de procedimentos que resultam em sequelas indesejadas, é fundamental destacar que muitos desses casos estão diretamente associados à negligência no pós-operatório por parte do paciente. Para que uma cirurgia tenha sucesso, a responsabilidade não é apenas do médico. Os cuidados pós-operatórios desempenham um papel crucial, incluindo a dieta, o repouso e a exposição solar. Sem esses cuidados, as chances de problemas com a cicatrização e resultados insatisfatórios são significativamente aumentadas”, relata.

3. Bella Hadid

Reprodução/Instagram Bella Hadid se arrepende e cirurgia no nariz

A modelo Bella Hadid admitiu em uma entrevista à revista Vogue que fez uma cirurgia no nariz ao 14 anos e não ficou satisfeita com o resultado. Segundo ela, disse que acabou perdendo as características de seus ancestrais e deixou claro que este foi o único procedimento estético que realizou. Bella ainda negou que não realiza preenchimentos labiais.

“O caso de Bella Hadid destaca a importância de se atentar às expectativas antes do procedimento. Muitas pessoas têm uma visão irrealista de como a cirurgia plástica pode transformar seus corpos. Cada corpo é único, e é impossível replicar exatamente o aspecto de outra pessoa. A comunicação eficaz entre o paciente e o cirurgião é crucial para alinhar as expectativas do paciente com um resultado que possa ser de fato alcançado,” conclui o cirurgião plástico.













