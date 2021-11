2º Juizado Especial Cível da Serra está com inscrições abertas para estagiário de graduação

Currículos podem ser enviados até a próxima sexta-feira, 03/12.

O 2° Juizado Especial Cível da Serra, localizado no Fórum Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, está com inscrições abertas para o preenchimento de uma vaga de estágio de graduação em Direito, para atuar em cartório, auxiliando na juntada de documentos, sistemas PJe, Projudi e eJud, certidões e atendimento ao público. A carga horária a ser cumprida é de 04 horas diárias.

Podem participar do processo seletivo os estudantes que estão cursando do 4º ao 7° período, com frequência efetiva em instituição de ensino superior conveniada com o Tribunal de Justiça do Espirito Santo (TJES).

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até o dia 03/12/2021.

Vitória, 29 de novembro de 2021

