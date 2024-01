2º CPOR divulga os resultados operacionais de 2023

O 2º Comando de Polícia Ostensiva (2º CPOR), sediado em Linhares, divulgou os dados operacionais relativos ao ano de 2023.

Ao todo, foram atendidas 51690 ocorrências pelos policiais militares que atuam nas quatro unidades e subunidade independente da região. Foram realizadas um total de 8970 Operações Policiais.

Dentre os destaques, registram-se 999 ocorrências com apreensão de drogas, 273 veículos recuperados e 4353 pessoas detidas. Também foram retiradas de circulação 648 armas de fogo e 10623 munições. Em matéria de trânsito, foram emitidos 14431 autos de infração.

Para o Coronel Mário Marcelo Dal Col, comandante do 2º CPOR, além dos esforços de todo efetivo, por conseguinte, refletindo positivamente nos dados estatísticos. Além disso, nada seria possível se não fosse a dedicação integral e profissionalismo daqueles que atuam na atividade de policiamento ostensivo sempre impulsionados pelo censo do dever de servir e proteger a população do norte do Espírito Santo, fazendo cumprir o lema institucional “Policial Militar, herói e protetor da sociedade”, ressaltou o oficial superior.

Abrangência:

A área de atuação do 2º CPOR compreende 12 municípios e 03 (três)) unidades operacionais e 01 (uma) subunidade da PM sob sua subordinação a saber:

– 5º Batalhão – Sede: Aracruz. Abrange também os municípios de Fundão, Ibiraçu e João Neiva;

– 12º Batalhão – Sede: Linhares. Abrange também os municípios de Rio Bananal e Sooretama;

– 13º Batalhão – Sede: São Mateus. Abrange também os municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário;

– 18ª Companhia Independente – Sede: Jaguaré. Abrange também o município de Vila Valério

