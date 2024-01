2º BPM recupera quatro motocicletas neste Fim de Semana

Quatro motocicletas foram recuperadas durante ações realizadas pelos militares do 2º Batalhão neste fim de semana, nos municípios de Vila Pavão e São Gabriel da Palha.

Na noite de sábado (13), no Córrego do Cascudo, Vila Pavão, a equipe policial recuperou uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, registrada no município de Aracruz-ES. Após realizar a verificação da placa foi constatado que o número do chassi estava adulterado e os dados pertenciam à outra motocicleta registrada no município de Vila Velha-ES. Um homem foi detido.

Em São Gabriel da Palha, na tarde de sábado (13), a equipe de motopatrulha tomou conhecimento por populares de que o indivíduo que havia furtado uma motocicleta, Honda POP 100, de cor branca, durante a madrugada, estaria circulando com o veículo furtado em uma zona rural do município. Os militares realizaram diligências e localizaram a motocicleta furtada estacionada em frente a uma residência, sem a placa de identificação e com o número do chassi adulterado. O autor do furto também foi localizado e detido.

Já na manhã de sexta-feira (12), após informações passadas por um militar, a equipe realizou buscas e localizou uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor preta, com restrição de furto/roubo. A moto estava escondida no final de uma rua do bairro Jardim de Infância. Nenhum suspeito foi encontrado.

E por volta das 18h00min, no bairro Santa Helena, uma ação conjunta entre as equipes de serviço da 2ª Cia/2º BPM resultou na recuperação de uma motocicleta Honda CG, cor preta, com restrição de furto/roubo. O condutor evadiu-se em um primeiro momento da abordagem, porém, em uma ação rápida foi detido pelas equipes policiais.

Os detidos foram encaminhados ao DPJ de plantão e os veículos recuperados removidos ao pátio credenciado do Detran-ES.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES