2º BPM realiza apreensões de armas, munições e drogas durante o fim de semana em Nova Venécia

O 2º Batalhão realizou duas importantes ações neste fim de semana, no município de Nova Venécia, que resultaram na detenção de dois homens e na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e outros materiais ilícitos.

No sábado (28), no bairro São Cristóvão, um suspeito foi detido após tentar fugir durante patrulhamento preventivo. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, 51 munições intactas, 11 cápsulas deflagradas e um aparelho celular.

Já no domingo (1º), no bairro Aeroporto II, equipes averiguavam denúncia de indivíduos armados quando foram recebidas por disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide à injusta agressão. Durante a ação, um homem foi detido ao sair de uma residência portando uma arma de fogo.

No interior do imóvel, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda, um simulacro de arma de fogo, munições de diversos calibres, rádios comunicadores, além de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, crack, cocaína e 440 comprimidos de ecstasy. Também foram apreendidos R$ 4.896,00 em espécie.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia para as providências legais cabíveis.

