Policial
2º BPM realiza apreensões de armas, munições e drogas durante o fim de semana em Nova Venécia
O 2º Batalhão realizou duas importantes ações neste fim de semana, no município de Nova Venécia, que resultaram na detenção de dois homens e na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e outros materiais ilícitos.
No sábado (28), no bairro São Cristóvão, um suspeito foi detido após tentar fugir durante patrulhamento preventivo. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, 51 munições intactas, 11 cápsulas deflagradas e um aparelho celular.
Já no domingo (1º), no bairro Aeroporto II, equipes averiguavam denúncia de indivíduos armados quando foram recebidas por disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide à injusta agressão. Durante a ação, um homem foi detido ao sair de uma residência portando uma arma de fogo.
No interior do imóvel, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda, um simulacro de arma de fogo, munições de diversos calibres, rádios comunicadores, além de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, crack, cocaína e 440 comprimidos de ecstasy. Também foram apreendidos R$ 4.896,00 em espécie.
Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia para as providências legais cabíveis.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da PMES
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]
Subseção de Jornalismo da PMES
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]
Fonte: POLÍCIA MILITAR ES
PF prende suspeito de planejar ataque a escola no Pará
Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou, na segunda-feira (2/3), a Operação School Safe, com o objetivo de impedir um possível...
Polícia Civil e Casa Militar realizam sonho de jovem com deficiência em visita ao NOTAer
Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação integrada com a Secretaria da Casa Militar...
Gracyanne Barbosa se declara a Gabriel Cardoso, seu novo namorado: ‘Me inspira’
Gracyanne Barbosa, de 42 anos, fez uma declaração apaixonada ao namorado, o empresário e piloto de drift Gabriel Cardoso, de...
Deputado sugere medida para incentivar primeiro emprego de jovens
Criar um programa voltado ao incentivo do primeiro emprego para jovens capixabas. Esse é o propósito da Indicação 1.254/2025, apresentada...
Turismo off-road surge como alternativa de renda para propriedades rurais
O crescimento do turismo de experiência no Brasil começa a produzir efeitos também dentro da porteira. A expansão das expedições...
Nasce Filippo, filho de Carol Cabrino e Marquinhos, na França: ‘Bebê arco-íris’
A atriz Carol Cabrino, de 32 anos, e o zagueiro Marquinhos, de 31, anunciaram nesta terça-feira (2) o nascimento de...
Força Tática do 6º BPM apreende arma de fogo e vasta quantidade de drogas na Serra
Neste domingo (01), militares do 6º BPM, por meio das equipes de Força Tática, realizaram uma importante apreensão no bairro...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte
Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...
Regional
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES
Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES
Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...
Estadual
Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino
A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de...
Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os...
Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis...
Nacional
VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes
As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...
VÍDEO | Influenciadora é hostilizada em posto por causa da roupa e caso gera debate
Mulher usou discurso da “família tradicional brasileira” para ofender durante abastecimento A influenciadora Bella Mantovani foi alvo de insultos enquanto...
Mulher é baleada durante discussão causada supostamente por ciúmes
Uma mulher precisou ser hospitalizada após ser atingida por tiros durante uma discussão supostamente motivada por ciúmes, na última quinta-feira (26),...
Policial
2º BPM realiza apreensões de armas, munições e drogas durante o fim de semana em Nova Venécia
O 2º Batalhão realizou duas importantes ações neste fim de semana, no município de Nova Venécia, que resultaram na detenção...
PRF alerta para cratera na BR-262, em Brejetuba
A Polícia Rodoviária Federal alerta, nesta terça-feira (03), que, em razão das fortes chuvas que atingiram a região, formou-se uma...
Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó
Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP)...
ENTRETENIMENTO
Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’
Lauana Prado se declara em domingo romântico com Tati Dias: ‘Me faz ninar’
Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’
O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...
POLÍTICA
Projeto beneficia jovem de baixa renda com passagem de ônibus gratuita
Jovens de baixa renda poderão ter direito a duas passagens convencionais gratuitas de ônibus intermunicipais por mês se o Projeto...
Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático
Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e...
Governo poderá contratar até R$ 1,4 bi do Fundo Clima
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (2) o Projeto de Lei (PL) 10/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar...
Esportes
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
-
Entretenimento7 dias ago
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
-
Regional5 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
Regional7 dias ago
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
-
Regional7 dias ago
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
-
Nacional6 dias ago
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
-
Variedades5 dias ago
Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão
-
Estadual7 dias ago
Forte chuva que atinge RJ e MG deve chegar ao ES nos próximos dias