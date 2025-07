2º BPM REALIZA APREENSÃO DE DROGAS EM NOVA VENÉCIA

Na manhã de quarta-feira (09), as equipes de Força Tática e K9 do 2° BPM, juntamente com o K9 do 11° BPM realizaram uma operação policial contra o tráfico de drogas no bairro Padre Giane, município de Nova Venécia. Informações davam conta de que traficantes escondiam entorpecentes na área de mata adjacente ao bairro.

Com o emprego dos cães farejadores, os policiais conseguiram localizar em pontos distintos, uma expressiva quantidade de drogas e materiais que seriam utilizados para o preparo e embalos das entorpecentes.

Já na noite de terça-feira (08), durante patrulhamento tático realizado no bairro Betânia, os militares visualizaram um homem comercializando drogas, ao se aproximarem para realizar a abordagem, o suspeito tentou evadir-se e dispensou uma sacola contendo entorpecentes. Ele foi alcançado e preso em flagrante pela guarnição, ocasião em que foi apreendido mais drogas, dinheiro, balança de precisão e materiais para embalo e preparo das entorpecentes.

Todos os materiais apreendidos em ambos os dias e o homem detido foram conduzidos à 17ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES