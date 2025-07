2º BPM Participa de Operação Integrada e Cumpre Mandado de Busca e Apreensão

Na tarde de sexta-feira (11), equipes da Força Tática, do K9 e do Serviço de Inteligência do 2º BPM, juntamente com Policiais Civis da 17ª Delegacia de Regional, cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Rúbia em Nova Venécia.

A operação integrada visou combater o tráfico de entorpecentes na região. Os policiais efetuaram cerco à residência do suspeito e procederam com a busca domiciliar, ocasião em que foi apreendido três tabletes de maconha, cocaína, uma quantia de dinheiro em espécie, balança de precisão e materiais para embalo de entorpecentes. Na ação, um homem foi preso em flagrante delito.

Todos os materiais apreendidos e o indivíduo preso, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e seguem à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES