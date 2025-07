2º BPM APREENDE ARMAS DE FOGO E DROGAS NO NOROESTE DO ESTADO

Nesta segunda-feira (01), policiais militares do 2º Batalhão realizaram duas importantes ações que resultaram na apreensão de drogas, arma de fogo e na detenção de suspeitos em diferentes municípios da região Noroeste do Espírito Santo.

Em São Gabriel da Palha, militares da Força Tática realizavam patrulhamento tático no bairro Cachoeira da Onça, quando abordaram um homem em atitude suspeita. Ele apresentava um volume visível na cintura e foi submetido a busca pessoal que resultou na apreensão de uma pistola, calibre 9mm, municiada com 13 munições intactas, além de um celular.

No mesmo dia, uma operação conjunta entre policiais da Força Tática, K9 do 2º BPM, Serviço Reservado e policiais civis da 17ª Delegacia Regional resultou na detenção de dois homens e na apreensão de uma expressiva quantidade de drogas no bairro Padre Gianni, em Nova Venécia.

Os materiais apreendidos e os detidos nas ações policiais, foram encaminhados à 17ª Delegacia de Polícia Civil em Nova Venécia para demais procedimentos.

As ações demonstram o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo no controle da criminalidade e na preservação da ordem pública nas cidades sob responsabilidade do 2º BPM.

