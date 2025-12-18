2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia

Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento tático motorizado no bairro Bonfim, em Nova Venécia.

A equipe de Força Tática juntamente com o K9 realizou abordagem a um indivíduo suspeito e com emprego do cão policial Rex localizaram no total 358 pedras de crack e 15 pedras grandes do mesmo entorpecente pesando aproximadamente 544 gramas.

O homem foi detido e encaminhado com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Civil de plantão.

