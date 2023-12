2º Batalhão apreende armas de fogo e drogas e detém foragido da Justiça nesse fim de semana

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram diversas apreensões e prisões no último final de semana, nos municípios de São Gabriel da Palha, Boa Esperança e Nova Venécia.

Na tarde deste domingo (03), em São Gabriel da Palha, um homem de 51 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado às margens do rio São José, no bairro Cachoeira da Onça. Durante a abordagem, foi encontrada dentro de um bornal, uma arma de fogo, cartucheira de fabricação caseira, sem munições.

Na manhã de sábado (02), em Nova Venécia, um homem foi detido com mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele foi localizado no interior de um ônibus na Rodovia do Café, após os militares montarem um cerco na chegada da cidade. O suspeito responde por porte ilegal de arma de fogo.

Já na noite de sexta-feira (1º), em Boa Esperança, por volta das 23h, policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380, carregada com dez munições do mesmo calibre; 47 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, durante baile funk, no bairro Boa Mira. Nenhum suspeito foi detido.

Durante a tarde, no bairro Betânia, em Nova Venécia, equipes de Força Tática e K9 realizaram buscas e com o auxílio do cão farejador Rex e apreenderam 117 buchas de maconha, sete pedras de crack e dois pinos de cocaína, em quatro pontos distintos. Nenhum suspeito foi encontrado.

Os detidos e todos os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Policial Civil de plantão.

