2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória promove oficina de poesia com Elisa Lucinda

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), por meio da 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, cuja titular é a juíza de Direito Viviane Brito Borille, promoveu um projeto envolvendo jovens assistidos pelo juízo, que cumprem medidas socioeducativas, com a finalidade de estimular e desenvolver uma conexão dos adolescentes com a arte, em especial a poesia.

Em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público Estadual (MPES) e a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª região (MPT-ES), a Vara convidou a atriz e poeta capixaba Elisa Lucinda, com a sua equipe da Casa Poema, instituição de ensino idealizado por Lucinda e pela atriz Geovana Pires, para ministrar oficinas dentro do projeto Versos de Liberdade.

O projeto aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e teve a duração de cinco dias, oportunidade na qual os jovens passaram por treinamentos para fortalecer a capacidade de expressão, além de serem incentivados à educação formal e a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa tem como objetivo principal possibilitar o acesso de jovens e adolescentes à cultura, uma vez que, segundo os organizadores do evento, por meio do contato com a arte, os participantes podem ter outras perspectivas de vida.

