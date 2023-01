2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória abre vaga para estágio de pós-graduação

Estudantes podem se inscrever até o dia 17/02.

Estudantes de pós-graduação em Direito podem se candidatar para vaga de estágio disponível na 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória. As inscrições serão recebidas até o dia 17 de fevereiro (sexta-feira) por meio do e-mail [email protected].

Poderão participar da seleção estudantes com matrícula regular em curso de pós-graduação, com frequência efetiva, em instituição de ensino superior conveniada com Tribunal de Justiça Estado do Espírito Santo.

A carga horária do estágio de pós-graduação será de 06 horas diárias. A bolsa recebida nesta modalidade de estágio é de R$ 1.320,72, com auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.

Vitória, 27 de janeiro de 2023

