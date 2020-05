2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul realiza primeira audiência por videoconferência

O Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) e seu Impacto na Prestação Jurisdicional é o tema do próximo curso online promovido pela Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes). A formação será ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES) Luciano Rocha de Oliveira, nos dias 26 e 27 de maio (terça e quarta-feira), das 9 às 11h30, por meio de plataforma digital, recomendada pelo CNJ.

A formação tem como objetivo analisar as principais alterações feitas pela Lei 13.964/19 no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Legislação Penal Extravagante, principalmente a Lei de Execução Penal, de modo a contribuir para a sua aplicação adequada, por meio do estudo.

O curso é destinado a integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES) que atuam com a matéria e as vagas são limitadas de acordo com as especificidades da plataforma. Para se inscrever, clique aqui.

Vitória, 15 de maio de 2020

