27/12/2022 14h19 – Atualizado em 27/12/2022 14h23 Servidores ativos e aposentados: eleição dos Conselhos do IPAJM ocorre nesta quarta (28) e quinta-feira (29)

A Eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) terá início nesta quarta-feira (28) e os servidores ativos e aposentados, segurados do Instituto, terão a oportunidade de escolher os representantes para atuar nos Colegiados, no triênio 2023-2026. A votação, que é facultativa, será on-line e segue até as 23h59 desta quinta-feira (29).

Clique aqui e veja a relação completa dos candidatos.

O Conselho Administrativo, de acordo com a Lei Complementar nº 282/2004, é o órgão de deliberação e orientação superior do IPAJM. Já o Conselho Fiscal é o órgão permanente de controle interno e de fiscalização.

“Pela primeira vez, a votação dos novos Conselheiros do IPAJM será exclusivamente via internet. É muito importante que todos os segurados participem e exerçam o direito ao voto”, disse a presidente da Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência do Estado, Márcia Aires de Alencar.

Processo Eleitoral

No total, serão eleitos cinco membros para cada um dos Colegiados, bem como os respectivos suplentes. Confira as informações relacionadas às vagas nos Conselhos e como votar:

Conselho Administrativo

Vagas:

2 (duas) vagas de titular para representar os servidores ativos civis + 2 (duas) vagas de suplente para representar os servidores ativos civis;

1 (uma) vaga de titular para representar os militares ativos + 1 (uma) vaga de suplente para representar os militares ativos;

2 (duas) vagas de titular para representar os aposentados + 2 (duas) vagas de suplente para representar os aposentados.



Ou seja, 5 vagas de titular e 5 vagas de suplente para o mandato de 3 anos.

Conselho Fiscal

Vagas:

2 (duas) vagas de titular para representar os servidores ativos civis + 2 (duas) vagas de suplente para representar os servidores ativos civis;

1 (uma) vaga de titular para representar os militares ativos + 1 (uma) vaga de suplente para representar os militares ativos;

2 (duas) vagas de titular para representar os aposentados + 2 (duas) vagas de suplente para representar os aposentados.

Ou seja, 5 vagas de titular e 5 vagas de suplente para o mandato de 3 anos.

Como votar?

O processo de votação será realizado por meio do site institucional do IPAJM, no endereço www.ipajm.es.gov.br, durante estas quarta-feira (28) e quinta-feira (29). Para votar, o segurado deverá acessar a página, nesse período, e clicar no banner específico da Eleição, na parte principal, conforme mostra imagem abaixo.

Confira aqui o manual de votação.

Atribuições dos Conselhos

De acordo com a Lei Complementar 282/2004, entre as atribuições do Conselho Administrativo estão analisar e aprovar a proposta orçamentária anual do Instituto de Previdência do Estado, além de analisar e deliberar sobre os programas de aplicações financeiras dos recursos dos fundos.

Ao Conselho Fiscal compete analisar e aprovar, por parecer, as periódicas prestações de contas efetuadas pela Presidência do IPAJM, sobretudo os balancetes e os balanços, dando-os por irregulares quando for o caso, além de fixar prazo para a regularização das contas examinadas e rejeitadas, denunciando ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em caso de descumprimento, entre outras atribuições.

Confira mais informações referentes aos Colegiados, no site www.ipajm.es.gov.br, no menu à esquerda, no item Conselhos.

IPAJM

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, o IPAJM, autarquia Estadual vinculada ao Poder Executivo, é responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo (ES-Previdência), atuando como gestor único desde a implantação da Lei Complementar 282/2004, e pela gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares, integrantes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), remunerados por subsídio ou por soldo), de acordo com a Lei Complementar nº 943/2020.

Serviço:

Eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM

Quando: 28 e 29 de dezembro de 2022;

Quem pode votar: servidores ativos e aposentados, segurados do IPAJM;

A votação é facultativa.

Todas as informações sobre o pleito constam no banner da Eleição, na página principal do site ipajm.es.gov.br.

Dúvidas podem ser tiradas no e-mail: [email protected]

