239 casos confirmados de covid-19 em São Mateus; Guriri tem 62

Uma grande área de preservação ambiental na região de Barreira e Meleiras, entre os municípios de São Mateus – região de Guriri – e Conceição da Barra provocou rastro de destruição entre a tarde e parte da noite desta segunda-feira (1).

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Mateus e do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) foram mobilizadas para controlar as chamas, o que ocorreu cerca de cinco horas depois que o incêndio começou. Não houve registro de vítimas e nem confirmação de morte da fauna, segundo o major Sartório, comandante do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com informações do major, o fato da região não possuir rede elétrica reforça a probabilidade de o incêndio ter sido criminoso.

Houve determinados momentos de o incêndio atingir a região do Projeto Tamar, em Guriri e o Farol da Barra, em Conceição da Barra, mas a eficiência dos bombeiros impediu o fogo de se alastrar, segundo o major, informando que nesta terça-feira pela manhã uma equipe retornou ao local para verificar o resquício do fogo, mas a situação estava controlada.