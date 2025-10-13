Estadual
21ª Edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória tem início nesta segunda-feira (13)
A partir da próxima segunda-feira (13) até o dia 21 de outubro de 2025, a cidade de Vitória se transformará em um verdadeiro palco de experiências, com uma programação repleta de peças, workshops e atividades que prometem encantar e provocar reflexões. O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – 21ª edição, o FENATEVI 2025 – celebra sua maioridade, consolidando-se como o maior e mais importante evento de artes cênicas do Espírito Santo.
O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – 21ª Edição – FENATEVI 2025 conta com o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo a Projetos Culturais do Governo Federal e conta com a promoção da TV Gazeta e com a parceria cultural do SESC Espírito Santo, Teatro Universitário, Palácio da Cultura Sônia Cabral, SESI Cultura, Centro Cultural Frei Civitella, Teatro Municipal de Viana, Estação Cidadania Cultura, Ponto de Cultura Uma Floresta e Produção da Ratimbum Produções de Artes. É uma realização da Associação Cultural Uma Floresta – Basta Uma Semente e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura via Lei de Incentivo à Cultura.
A edição deste ano traz uma programação robusta, incluindo 12 espetáculos nacionais, 12 espetáculos capixabas e dois espetáculos internacionais.
Além dos espetáculos, o festival contará com uma série de atividades paralelas que reforçam seu papel como plataforma de formação e intercâmbio cultural. A programação inclui quatro espetáculos da Mostra Vera Viana, três espetáculos da Mostra Estudantil, sete oficinas formativas, uma mesa de debate, dois lançamentos de livros e uma sessão especial do Cine em Cena – Documentário, além de uma cerimônia de abertura e uma de encerramento. Todas as atividades são gratuitas.
Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria dos teatros com 1 (uma) hora de antecedência, e estarão sujeitos à lotação de cada espaço. Não será permitida a entrada após o início dos espetáculos.
O FENATEVI reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, oferecendo uma programação inteiramente gratuita em diversos espaços culturais da Grande Vitória, como o Teatro Universitário da Ufes, Casa da Música Sônia Cabral, Teatro Sesc Glória, Teatro Sesi, Centro Cultural Frei Civitella, Teatro Municipal de Viana, Estação Cidadania e Cultura – Serra, Ponto de Cultura Uma Floresta, além de praças públicas.
Sobre o FENATEVI
Desde sua criação, o FENATEVI já recebeu mais de 227 mil espectadores, exibiu cerca de 500 espetáculos e trouxe a Vitória nomes consagrados das artes cênicas, como Bibi Ferreira, Antunes Filho, Gerald Thomas e Renata Sorrah, além do renomado Grupo Galpão. O festival também já contou com a participação de representantes de 21 estados brasileiros e oito países, confirmando seu alcance e relevância nacional e internacional.
Serviço:
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 21º Edição – FENATEVI 2025
13 a 21 de outubro de 2025
Programação completa: @festivaldeteatrodevitoria
Acesso: Todas as atividades são gratuitas. Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria dos teatros 01 (uma) hora antes de cada espetáculo. E serão limitados à lotação de cada espaço. Não será permitida a entrada após o início dos espetáculos.
Espetáculos:
13 de outubro de 2025 – segunda-feira
19h30 – Abertura com interpretação do Hino Nacional por Elaine Rowena e exibição de vídeo em homenagem ao iluminador Waldir Castiglione.
20h – O Veneno do Teatro – Teatro Universitário UFES – RJ – Dramático – 70 min – 14 anos. Com Osmar Prado e Maurício Machado, a peça de Rodolf Sirera, dirigida por Eduardo Figueiredo, explora os limites entre realidade e ficção em um tenso jogo de manipulação entre um marquês e um ator convidado a interpretar sua obra.
14 de outubro de 2025 – terça-feira
15h – O Santo e a Porca – Casa da Música Sônia Cabral – ES – Comédia – 90 min – 12 anos. Texto de Ariano Suassuna com direção de Tom Rezende. O grupo Gota, Pó e Poeira encena a história de Euricão, um velho avarento que confunde amor com ameaça financeira, desencadeando confusões familiares típicas do universo nordestino.
19h – Elogio da Loucura – Teatro SESI – Jardim da Penha – SP – 75 min – 16 anos. Com Leona Cavalli e direção de Eduardo Figueiredo, a peça é uma adaptação da obra de Erasmo de Rotterdam, abordando com ironia e sarcasmo a loucura como reflexo da sociedade, com música ao vivo e referências históricas e artísticas.
20h – Mensagens de Moçambique – Casa da Música Sônia Cabral – Moçambique – 55 min – 12 anos. Solo do dançarino Jorge Ndlozy com direção de Wolfgang Pannek, que mistura dança, performance e história para refletir sobre a identidade moçambicana da era pré-colonial à redemocratização, em uma dramaturgia corporal ritualística.
21h – Teoria King Kong – Teatro Universitário UFES – RJ – 80 min – 16 anos. Com Amanda Lyra, Ivy Souza e Verónica Valenttino, direção de Yara de Novaes. A montagem, baseada na obra de Virginie Despentes, propõe reflexões feministas com humor ácido e abordagem não-realista, conectando a realidade brasileira à crítica contemporânea.
Espetáculo Teoria King Kong, com Amanda Lyra, Ivy Souza e Verónica Valenttino Espetáculo Teoria King Kong, com Amanda Lyra, Ivy Souza e Verónica Valenttino
15 de outubro de 2025 – quarta-feira
19h – Boa Sorte – Uma Comédia Terapêutica – Teatro SESI – Jardim da Penha – ES – 60 min – 16 anos. Com Mauro Pinheiro e Rodriggo Sabatini, direção de Robson de Paula. Ambientada em um consultório de terapia, a peça trata temas como empatia, preconceito e aceitação com humor, ressaltando a diversidade humana.
19h – Christiane, Un Bio-Musical Científico – Casa da Música Sônia Cabral – Argentina – 60 min – 10 anos. Solo de Belén Pasqualini, que também assina texto e direção. O musical narra a trajetória de Christiane Dosne Pasqualini, pioneira na pesquisa sobre leucemia, misturando ciência, biografia e arte em um retrato emocionante e educativo.
20h – Lady Tempestade – Teatro SESC Glória – RJ – 70 min – 14 anos. Com Andrea Beltrão e música de Chico Beltrão, o espetáculo dramatiza o impacto do recebimento dos manuscritos de uma advogada que defendeu presos políticos na ditadura, numa reflexão sobre memória, resistência e o papel da mulher na história brasileira.
Espetáculo Lady Tempestade, com Andrea Beltrão Espetáculo Lady Tempestade, com Andrea Beltrão
16 de outubro de 2025 – quinta-feira
09h e 15h – João e Maria – Centro Cultural Frei Civitella – Cariacica – Infantil – 60 min – Livre.
Texto de Anderson Lima com direção de José Celso Q. Cavalieri. A Cia Teatral JC recria a fábula dos irmãos Grimm com elementos da atualidade, abordando obediência, consequências das escolhas e respeito ao próximo, em uma aventura mágica com lições importantes para o público infantil.
19h – Suite Mestiza – Casa da Música Sônia Cabral – Drama – 40 min – 16 anos.
Texto e direção de Zeca Ligiéro (SP). Ao lado do músico Chico Rota, o diretor narra histórias de mulheres que enfrentaram a ditadura e o patriarcado. Com trilha ao vivo, o espetáculo mergulha em memórias e espiritualidade com intensidade poética.
19h – F.I.M. Teatro Inclusivo – Sala Milson Henriques – Drama – 40 min – 12 anos.
Adaptação de “Fim de Partida”, de Samuel Beckett, com direção de Marcelo Ferreira. Em um mundo em colapso, uma senhora cega e sua criada vivem os últimos dias da humanidade. Com inclusão e representatividade, o espetáculo traz uma atriz com deficiência visual no papel principal.
19h – O Tartufo – Estação Cidadania Cultura – Serra – Comédia – 60 min – 12 anos.
Texto de Molière com direção de Abel Santana. A peça, encenada pelo grupo Teatro Arte Oficina, expõe a hipocrisia religiosa por meio do personagem Tartufo, um impostor que engana uma família rica, mas acaba desmascarado em uma comédia clássica.
20h – Não Me Entrego, Não! – Teatro SESC Glória – Autobiográfico – 100 min – 12 anos.
Texto e direção de Flávio Marinho. Com Othon Bastos, o espetáculo narra sua trajetória artística no teatro e cinema brasileiro, com reflexões sobre perseverança, arte e vida, em uma celebração emocionante da carreira do ator.
Espetáculo Não Me Entrego, Não!, com Othon Bastos Espetáculo Não Me Entrego, Não!, com Othon Bastos
17 de outubro de 2025 – sexta-feira
09h e 15h – Astronautas da Imaginação – Estação Cidadania Cultura – Serra – Infantil – 40 min – Livre.
Texto e direção de Joelma Neves e Igor Guimarães. Duas tartarugas criativas vivem aventuras rumo à Lua, incentivando a imaginação e a resolução de problemas. Uma história interativa com jogos e música ao vivo.
14h – Capixaba, Eu? – Instituto Sonho de Criança – Viana – Teatro de Rua – 50 min – Livre.
Texto de André Forecchi, direção de Henrique Fontes. Um capixaba e um descendente de italianos revisitam, com humor, a História do Espírito Santo e questionam a identidade cultural capixaba.
19h – São Tantas Cabeças – Centro Cultural Frei Civitella – Cariacica – Drama – 50 min – 14 anos.
Texto e direção de Hudson Braga. Um monólogo existencial inspirado em Hamlet, com reflexões sobre solidão, abandono e a complexidade de ser humano.
19h – Ubu: O que bom tem que continuar! – Praça do Hi-Fi Maria Ortiz – Vitória – Teatro de Rua – 65 min – Livre.
Dramaturgia de Fernando Yamamoto. Inspirado em “Ubu Rei”, o espetáculo leva o casal Ubu a uma nação latino-americana fictícia, satirizando o poder, manipulação e injustiças sociais.
20h – Pouso Forçado, Uma História de Amor – Casa da Música Sônia Cabral – Comédia – 75 min – 16 anos.
Texto e direção de Magdalena Rodrigues. Um casal vive com humor os desafios do casamento contemporâneo, revelando crises e reconciliações em uma divertida jornada afetiva.
20h – A Legítima e a Outra – Teatro Municipal de Viana – Comédia – 45 min – 18 anos.
Texto e direção de Wagner Billó. Inspirado em Luis Fernando Veríssimo, a peça revela, em pleno velório, a amante do falecido e uma série de segredos familiares, com muito humor e crítica social.
18 de outubro de 2025 – sábado
10h – Ubu: O que bom tem que continuar! – Parque Moscoso – Vitória – Teatro de Rua – 65 min – Livre.
19h – Indesejáveis ou Nós, os Fodidos – Centro Cultural Frei Civitella – Cariacica – Drama – 60 min – 16 anos.
Texto e direção de Márcio Marciano. A partir de um assassinato em uma cidade esquecida, a peça investiga as raízes da formação de milícias e o impacto da violência social e política.
20h – Ossada – Casa da Música Sônia Cabral – Drama – 60 min – 14 anos.
Criação e atuação de Ester Laccava. Baseado em textos de Maureen Lipman e poemas contemporâneos, o espetáculo retrata momentos íntimos e cotidianos da vida de cinco mulheres, com sensibilidade e força cênica.
19 de outubro de 2025 – domingo
11h30 – Neurastenia – Parque Moscoso – Vitória – Teatro de Rua – 50 min – Livre.
Texto de Jhonn Done com direção da Trupe de Festim. Dois soldados em eterna guerra vivem situações absurdas e cômicas. A peça reflete sobre conflitos e humanidade com leveza e humor circense.
16h – Num Raio de Lua – Teatro SESI – Jardim da Penha – Infantil – 60 min – Livre.
Criação coletiva com direção de João Valadares. Quatro amigos exploram a imaginação em uma aventura que convida o público a repensar o tempo e o valor das brincadeiras presenciais.
18h – Teatro do Breu – Sala Milson Henriques – Sensorial – 60 min – 12 anos.
Texto e direção de Juliana Mentros. O público é convidado a vivenciar a cena no escuro absoluto, ativando sentidos como audição e percepção, numa experiência sensorial e poética.
19h – Eu Sou o Vento – Teatro SESI – Jardim da Penha – Drama – 60 min – 14 anos.
Texto de Jon Fosse com direção de João Valadares. Dois personagens navegam em um mar simbólico, refletindo sobre solidão, conexão e a fragilidade da existência, em um drama minimalista e poético.
19h – Uma Canção pela Paz – A FAFI conta Maurício – Casa da Música Sônia Cabral – Musical – 85 min – 12 anos.
Texto e direção de Alvarito Mendes Filho. Homenagem ao músico capixaba Maurício de Oliveira, com reflexões sobre arte, paz e resistência, em um espetáculo que mistura música, teatro e biografia.
21h – Pequeno Monstro – Teatro SESC Glória – Drama – 60 min – 14 anos.
Texto e atuação de Silvero Pereira. Monólogo que revisita memórias da infância LGBTQIA+, com base em Caio Fernando Abreu. Uma peça impactante sobre identidade, dor e resistência.
20 de outubro de 2025 – segunda-feira
09h – Mary Poppins, O Musical – Casa da Música Sônia Cabral – Musical Infantil – 90 min – Livre.
Direção de Rafaela Conceição e Marcus Vinícius. Uma babá mágica transforma a vida de uma família com aventuras encantadoras e lições sobre afeto e imaginação.
15h – Os Irmãos de Papel – Casa da Música Sônia Cabral – Infantil – 60 min – Livre.
Texto e direção de Lorena Lima. Quatro amigos embarcam em aventuras ao lado de irmãos invisíveis, explorando o valor da amizade e da imaginação no universo infantojuvenil.
19h – A Charanga dos Proscritos – Praça Costa Pereira – Teatro de Rua – 60 min – Livre.
Texto de George Orwell com direção de João Paulo Stein. Inspirado em “A Revolução dos Bichos”, a peça aborda regimes opressores e manipulação social num formato cênico popular e acessível.
20h – Como Vento – Casa da Música Sônia Cabral – Drama – 90 min – Livre.
Texto de Luiz Alberto Abreu com direção de Vanessa Frisso. Artistas circenses em um limbo existencial refletem sobre suas trajetórias e a efemeridade da vida.
21 de outubro de 2025 – terça-feira
15h – O Show Tem Que Continuar – Sala Milson Henriques – Drama – 45 min – Livre.
Texto autoral com direção de Vinícius Couti. Jovens artistas exploram o limbo entre o fim e o recomeço, revelando a importância da arte em tempos de incerteza.
19h – Os Fuzis de Teresa Carrar – Praça Costa Pereira – Teatro de Rua – 60 min – Livre.
Texto de Fernando Marques
Atividades formativas:
14 de outubro de 2025 (terça-feira)
- 09h às 12h – Oficina: Iniciação Teatral para Atores e Não Atores
Instrutor: Robson de Paula (ES)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Teatral Gota, Pó e Poeira
📍 Casa da Música Sônia Cabral
- Grupo: Taanteatro Companhia – Moçambique
📍 Casa da Música Sônia Cabral
15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
- 09h às 12h – Oficina: Iniciação Teatral para Atores e Não Atores
Instrutor: Robson de Paula (ES)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 14h às 17h – Oficina: Princípios Básicos do Teatro Popular e de Rua
Instrutor: Fernando Yamamoto (RN)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Cia de Teatro do SESI
📍 Teatro SESI
- Grupo: Belén Pasqualini – Argentina
📍 Casa da Música Sônia Cabral
16 de outubro de 2025 (quinta-feira)
- 10h às 12h – Oficina: Voz para Atores
Instrutora: Elaine Rowena (ES)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 10h – Exibição do Documentário “Um Filme Sem Fim”
🎬 Duração: 40 min
📍 Casa da Música Sônia Cabral
- 14h às 17h – Oficina: Princípios Básicos do Teatro Popular e de Rua
Instrutor: Fernando Yamamoto (RN)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
- 19h – Lançamento do Livro “Teatro Sem Fim: O Vivido no Relembrado”
Autor: Zeca Ligiéro
📍 Hall – Casa da Cultura Sônia Cabral
- Após os espetáculos e exibições – Demonstração de trabalho
- Grupo: Cia Teatral JC – 📍 Centro Cultural Frei Civitella
- Documentário dos Clowns de Shakespeare – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
- Grupo: Cia Teatro Urgente – 📍 Sala Milson Henriques
- Grupo: Grupo de Teatro Arte Oficina – 📍 Estação Cidadania Cultura
- Grupo: Zeca Ligiéro – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
17 de outubro de 2025 (sexta-feira)
- 10h às 12h – Oficina: Voz para Atores
Instrutora: Elaine Rowena (ES)
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 14h às 17h – Oficina: Outro Teatro: Canto/Dança/Percussão/Conto
Instrutores: Zeca Ligiéro e Chico Rota
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Grupo Pés na Lua – 📍 Estação Cidadania Cultura
- Grupo: OsViajero – 📍 Instituto Sonho de Criança (Viana)
- Grupo: Grupo HB de Teatro – 📍 Centro Cultural Frei Civitella
- Grupo: Cia Euforia de Teatro – 📍 Teatro Municipal de Viana
- Grupo: Cia Clowns de Shakespeare – 📍 Praça do Hi-Fi Maria Ortiz
- Grupo: Magdalena Rodrígues – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
18 de outubro de 2025 (sábado)
- 09h às 12h – Oficina: Banda Cênica de Palhaços
Instrutor: Dori Sant’Ana
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 17h – Mesa: A Arte como Profissão – Talento e Trabalho
📍 Sala Milson Henriques – Casa da Música Sônia Cabral
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Cia Clowns de Shakespeare – 📍 Parque Moscoso
- Grupo: CADOZ – 📍 Centro Cultural Frei Civitella
19 de outubro de 2025 (domingo)
- 09h às 12h – Oficina: Banda Cênica de Palhaços
Instrutor: Dori Sant’Ana
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 14h às 17h – Oficina: A Transposição das Experiências do Ator
Instrutora: Ester Laccava
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Trupe de Festim – 📍 Parque Moscoso
- Grupo: Preqaria Cia de Teatro – 📍 Teatro SESI
- Grupo: Cia JuninJa – 📍 Sala Milson Henriques
- Grupo: Escola de Teatro, Dança e Música FAFI – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
20 de outubro de 2025 (segunda-feira)
- 09h às 12h – Oficina: Banda Cênica de Palhaços
Instrutor: Dori Sant’Ana
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 14h às 17h – Workshop: Colher de Bambu
Instrutor: Alvaro Abreu
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- 18h – Lançamento de Livros
📍 Sala Milson Henriques – Casa da Cultura Sônia Cabral
Autores: Alvarito Mendes Filho e Erlon José Paschoal
Obras:
- Teatro Alvarito Mendes Filho (Vol. 1 e 2)
- Matemática em Cena
- O Céu é o Limite
- Nem Tudo São Flores
- Vida que Segue
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Turma de Teatro Musical da Dourado – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
- Grupo: Grupo Beta de Teatro – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
- Grupo: Grupo Boyásha – 📍 Praça Costa Pereira
- Grupo: Escola de Atores de Vitória – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
21 de outubro de 2025 (terça-feira)
- 09h às 12h – Oficina: Banda Cênica de Palhaços
Instrutor: Dori Sant’Ana
📍 Ponto de Cultura Uma Floresta
Inscrição
- Após os espetáculos – Demonstração de trabalho
- Grupo: Cult Companhia Estudantil de Teatro – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
- Grupo: Grupo Z – 📍 Praça Costa Pereira
- Grupo: Trupamba Cia Teatral – 📍 Casa da Música Sônia Cabral
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Secult
Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli
Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111
Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)
[email protected] / [email protected]
Assessoria Local:
Márcia Almeida – 27 99925-3818 – [email protected]
Daniela Ramos – 27 99753-7634 – [email protected]
Informações: (27) 3222-0869 / (27) 99698-0869 / 99233-2473 (WhatsApp)
E-mail: [email protected] / [email protected]
Fonte: GOVERNO ES
