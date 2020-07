21 ideias de tatuagens delicadas para fazer com a sua melhor amiga

As redes sociais, como Instagram e TikTok, tem sido uma ótima distração ultimamente, e alguns criadores de conteúdo viram seu número de seguidores aumentar muito nos últimos meses.

Reprodução/Instagram Camilla de Lucas é uma das Tiktokers mais famosas brasileiras





Um desses casos foi da youtuber Camilla de Lucas, de 25 anos. A influencer digital tem um canal no YouTube desde 2017, mas foi no TikTok que fez a maior fama, conquistando até celebridades. Ela já soma mais de 1,1 milhão de seguidores na rede social, sem contar os quase 2 milhões de seguidores no Instagram.

Camilla, que é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, faz diversos vídeos engraçados e também resenhas de produtos de beleza voltados para pessoas pretas e sobre suas laces. Ela se define como “bloguerinha real”.





Sucesso no TikTok

Os vídeos divertidos são os mais comentados e já caíram nas graças de fãs famosos, como Maísa, Taís Araújo, Giovanna Ewbank e Kéfera.

Um dos seus vídeos de maior sucesso foi um dueto em resposta a outro TikToker bombando do momento, Mario Junior, o galã do aplicativo. No vídeo que viralizou, ela dá um fora nele, e algumas falas do dueto, como por exemplo, “eu gosto de negão”, ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

nem te conheço more pic.twitter.com/KKCcf7m18S — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 24, 2020





Os vídeos da carioca ‘saindo de fininho’ de situações inusitadas também estão viralizando nas redes sociais.

Além disso, por conta de seus vídeos, Camilla foi indicada aos Meus Prêmios Nick, como melhor TikToker do ano, o evento ocorrerá dia 27 de setembro e a votação para escolher o vencedor é feita online.

Camilla já tem mais de 100 vídeos postados no TikTok e no Instagram, vocês com certeza já devem ter visto um ou outro que viralizou nas redes sociais. Separamos os melhores para se divertir:

1. Qual amiga baladeira você seria?





2. Saindo de fininho das mais diversas situações, com certeza você vai se identificar com alguma!









3. Quer dicas para arrasar no passinho quando as festas voltarem? Camilla também te ajuda





4. Como boa blogueira, Camilla também faz challenges de maquiagem









5. Quem nunca ficou chocada quando viu a fatura do cartão?