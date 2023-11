Divulgação 2024: Descubra as tendências para o próximo ano através da numerologia

A numerologia é uma prática milenar que permite prever utilizando números para prever eventos futuros e desvendar características pessoais. Para cada ano, existe um número que influencia as energias e tendências do período. Mas qual será o número de 2024?

Babalu, consultora esotérica da iQuilibrio explica que em 2024, na numerologia do ano temos o 8, que traz consigo um significado poderoso e transformador. “O número 8 é conhecido como o número da abundância e da ambição. Durante esse ano, podemos esperar uma grande energia de prosperidade e sucesso em todas as áreas da vida. É um momento para buscar novos desafios e abrir caminhos para o crescimento financeiro. Os esforços dedicados a projetos e empreendimentos podem trazer resultados significativos” – resume.

Significado do Número Universal 8 em 2024

O número 8 é conhecido como o número do poder, da autoridade e da realização material. Ele é um símbolo de conquistas, ambição e resiliência. Pessoas regidas pelo número 8 costumam ser empreendedoras, determinadas e focadas em alcançar o sucesso.

Além disso, esse número também está associado à justiça, ao equilíbrio e à generosidade. Em 2024, essas influências serão mais fortes, proporcionando um ambiente propício para conquistar nossos objetivos e trilhar o caminho da abundância.

Portanto, 2024 promete ser um período de grande importância em questões de autoridade e equilíbrio.

Impacto nas finanças : Será um ano em que questões financeiras estarão em destaque. Investimentos, oportunidades de negócios e prosperidade financeira podem ser influenciados positivamente pela presença do número 8;

Liderança e Empoderamento : O número 8 está intrinsecamente ligado à liderança e empoderamento pessoal. Durante 2024, as pessoas sentirão uma inclinação natural para assumir papéis de liderança em suas vidas;

Desafios do Número 8 : Como em qualquer aspecto da vida, também existem desafios associados ao número 8. Portanto, o desejo de controle excessivo e o trabalho incessante podem ser preocupações a serem consideradas.

Numerologia da Data de Nascimento

Babalu explica que além de calcular a numerologia do ano, é possível descobrir qual é o seu “Ano Pessoal” com base na sua numerologia da data de nascimento. Isso lhe dará uma visão mais personalizada das tendências para o próximo ano.

Para calcular o seu Ano Pessoal, some os dígitos do seu dia e mês de nascimento ao número 8 (representando o ano de 2024). Por exemplo, se você nasceu em 15 de maio, a soma seria 1 + 5 + 5 (maio é o quinto mês) + 8 (para o ano de 2024), resultando em 19. Em seguida, some os dígitos novamente para obter um número entre 1 e 9. No nosso exemplo, 1 + 9 resulta em 10, que é reduzido a 1.

Ano Pessoal :

Número 1 : Se você possui como número dominante o 1, prepare-se para um ano cheio de oportunidades e conquistas. Será um período de autonomia e liderança, onde você terá a chance de mostrar seu potencial. Aproveite para investir em novos projetos e assumir desafios, pois a energia do número 1 estará a seu favor.

Número 2 : Para aqueles que se identificam com o número 2, 2024 será um ano de cooperação e parcerias. As relações interpessoais terão grande importância e será necessário dedicar atenção à harmonia e equilíbrio em todas as áreas da vida. Use sua habilidade de conciliar interesses e trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos.

Número 3 : O número 3 trará criatividade e expressão no ano de 2024. Se você se identifica com essa energia, será um momento propício para se destacar em áreas artísticas e criativas. Cultive a alegria e o bom humor para atrair situações favoráveis. Aproveite para desenvolver sua habilidade de comunicação, pois a palavra terá grande poder neste ano.

Número 4 : Se você possui o número 4 como dominante, 2024 será um ano de organização e trabalho árduo. Será necessário estabelecer bases sólidas para alcançar seus objetivos, por isso, planejamento e disciplina serão essenciais. Mantenha o foco e a determinação, pois mesmo que os resultados não sejam imediatos, seu esforço será recompensado.

Número 5 : Para os que se identificam com o número 5, o ano de 2024 será marcado por mudanças e expansão. Esteja preparado para se adaptar a novas situações e explorar novos horizontes. Será um período de liberdade e aventura, onde poderá vivenciar experiências enriquecedoras. Mantenha-se aberto às oportunidades que surgirem, pois elas poderão te trazer crescimento pessoal.

Número 6 : Os que possuem o número 6 como dominante terão um 2024 voltado para o equilíbrio e harmonia. Será um ano propício para dedicação à família e aos relacionamentos afetivos. Aproveite para cultivar a generosidade e o cuidado com o próximo. Seja um apoio para aqueles que estiverem ao seu redor e colherá frutos na forma de amor e gratidão.

Número 7 : O número 7 trará sabedoria e autoconhecimento no ano de 2024. Será um período propício para buscar respostas e mergulhar em seu mundo interior. Invista em estudos, meditação e momentos de tranquilidade para entender melhor a si mesmo e ampliar sua consciência. Confiar em sua intuição será fundamental para tomar decisões acertadas.

Número 8 : Para aqueles que se identificam com o número 8, 2024 será um ano de prosperidade e sucesso material. Aproveite essa energia para investir em sua carreira em projetos que possam trazer ganhos financeiros. Seja ambicioso e persistente em seus objetivos, pois este será um momento favorável para conquistar reconhecimento e estabilidade.

Número 9 : O número 9 trará encerramentos e conclusões no ano de 2024. Será um período de finalização de ciclos e preparação para o novo. Esteja aberto para deixar para trás tudo aquilo que não serve mais e se desapegar do passado. Aproveite para cultivar a compaixão e ajudar aqueles que necessitam, pois essa atitude trará grandes aprendizados e crescimento pessoal.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher