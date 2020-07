200 sites estavam ligados ao ataque no Twitter; entenda

Unsplash/Markus Winkler Veja os emojis mais usados em apps de relacionamento





Nesta sexta-feira (17), é celebrado o Dia Mundial do Emoji , desenhos utilizados para demonstrar emoções em conversas na internet. E, durante o período de isolamento social, os emojis estão em alta quando o assunto é paquera.





De acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamento Inner Circle, 80% dos usuários responderiam a uma primeira mensagem de um possível ‘contatinho’ se ela incluísse um emoji.

E parece que as conversas mais quentes estão em alta durante o período de isolamento social. O emoji da berinjela viu seu uso aumentar em 109% apenas no mês de junho. O símbolo do fogo é considerado o mais atraente do mundo, seguido pelo diabo sorridente. Mas, além de ousados, os usuários também parecem ser conscientes: o emoji da máscara facial teve aumento de 483% no uso.

Os emojis preferidos

De acordo com outro aplicativo de relacionamento , o happn, o Brasil é o 9º país do mundo que mais utiliza emojis para flertar, em uma lista liderada pela Suíça.

Por aqui, o emoji mais utilizado em perfis do happn é o da carinha piscando, em uma lista que também contém o símbolo de X, que muitas vezes representa o que os solteiros não querem na hora da paquera. Veja os cinco emojis mais usados:

? ❤️ ❌ ? ?

Agora você já conhece os emojis que mais fazem sucesso na hora da paquera. Só tome cuidado para não exagerar: de acordo com os usuários do Inner Circle, mais de três símbolos em uma mesma frase é considerado demais.