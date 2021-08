20 DIAS | Jovem é espancada e mantida em cárcere privado, após tentar terminar namoro

Uma jovem de 22 anos passou por dias de sofrimento após ser espancada e mantida em cárcere privado pelo namorado, de 38. A vítima foi libertada depois que uma amiga entrou em contato com o parceiro dela e ameaçou chamar a polícia. O homem fugiu e até o momento não foi preso. O caso foi registrado em São Sebastião do Anta, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, no domingo (29).

A vítima contou que teve um relacionamento com o homem por três meses, mas queria terminar o namoro. Segundo ela, o rapaz não aceitava o término e passou a proibi-la de sair de casa. A jovem ficou durante 20 dias mantida em cárcere privado e sendo agredida constantemente.

Conforme registrado na ocorrência, o homem levava a namorada para um cafezal e por lá espancava a jovem com chutes na cabeça e socos no rosto, além de bater nela com uma vara. Em uma das vezes, o homem colocou uma faca no pescoço dela e ameaçou matá-la, caso ela terminasse o relacionamento.

Dopada

Durante os dias em que ficou mantida em cárcere, a vítima era obrigada a tomar um medicamento dado pelo namorado. O remédio fez com que ela não se lembrasse dos detalhes de tudo que aconteceu, pois ficava dopada.

A jovem contou ter sido levada, pelo menos quatro vezes, para o cafezal e brutalmente agredida pelo namorado. As violências eram praticadas sempre que a vítima manifestava interesse em deixar a casa e pôr fim no relacionamento.

Liberdade

Os dias de pânico terminaram no último domingo. Uma amiga da vítima fez contato com o namorado da jovem ameaçando chamar a polícia. O homem, segundo a ocorrência, libertou a garota, pois ficou com receio dos militares chegarem no imóvel.

A vítima recebeu atendimento médico e teve lesões, escoriações e cortes identificados em diversas partes do corpo.

Fuga

O suspeito fugiu da polícia e não foi localizado até o fechamento da ocorrência. Buscas foram realizadas nas casas de familiares e até mesmo em cidades vizinhas. A Polícia Civil informou ao BHAZ que um inquérito foi instaurado para investigar os fatos. “Até o momento, não houve prisão. A investigação tramita na Delegacia de Polícia Civil em Inhapim”, esclareceu em nota.

Nota da Polícia Civil

“Sobre a ocorrência registrada no domingo (29), em São Sebastião do Anta, a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial para apurar os fatos. Até o momento, não houve prisão. A investigação tramita na Delegacia de Polícia Civil em Inhapim”.