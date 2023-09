2° Juizado Especial Cível de Vitória recebe inscrições para estágio de conciliação

O 2° Juizado Especial Cível de Vitória está com inscrições abertas para seleção de estagiária conciliadora ou estagiário conciliador. Poderão participar estudantes com matrícula regular a partir do 4º período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino superior, da rede pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As candidatas e os candidatos devem enviar seus currículos até o dia 19 de setembro, pelo endereço eletrônico: [email protected]. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, a serem cumpridas das 12 às 18 horas, com início imediato.

Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

Vitória, 14 de setembro de 2023

