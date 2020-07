2º Batalhão: Fim de semana de apreensões no Noroeste do Estado

.

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram diversas apreensões no Noroeste do Estado neste fim de semana, conseguindo recuperar veículos com restrição de furto e roubo, armas de fogo, munições e entorpecentes.

Na manhã do último sábado (18), uma Operação conjunta entre PM e PC resultou na elucidação de vários crimes de roubos que vinham acontecendo a mais de um mês no município de Pinheiros. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Durante a ação três adolescentes foram apreendidos, além dos seguintes materiais: um revólver calibre 38, um revólver calibre 32,12 munições calibre 40, 15 cápsulas de munições deflagradas, entre calibre 32 e 38, três rádios comunicadores, 12 celulares, R$ 428,00 em espécie, cinco motocicletas produto de furto e roubo, além de diversos objetos de procedência ilícita. Participaram da operação 11 policiais militares e nove policiais civis.

No bairro Rúbia, em Nova Venécia, militares da Força Tática e da equipe K-9, apreenderam 16 buchas de maconha. A ação se deu após denúncias anônimas dando conta de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes no local. Foi realizado o emprego da cadela farejadora Jade, que obteve êxito em encontrar as substâncias em dois pontos distintos. Ninguém foi detido.

Ainda no sábado (18), no bairro Planalto, em Pinheiros, agentes do Serviço Reservado localizaram uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, que estava escondida em um matagal. A moto tinha sido roubada no dia anterior (17), na cidade.

Já na noite de sexta-feira (17), equipes de serviço do Departamento Policial Militar (DPM) de Boa Esperança, apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, seis munições do mesmo calibre e R$ 305,00 em espécie, no interior do município. Três pessoas foram detidas. De acordo com a PM, a prisão ocorreu após abordagem a um veículo VW/Gol, de cor preta, com indivíduos suspeitos de estarem praticando roubos na cidade.

Em São Sebastião do Norte, Montanha, militares da 4ª Companhia/2ºBPM realizaram patrulhamento preventivo no intuito de coibir e reprimir constantes ações delituosas naquele local. A equipe de serviço abordou três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles foram apreendidas 17 pedras de crack, materiais para embalo e mistura de entorpecentes e aparelho celular. Segundo a PM, foi constatado que um dos suspeitos possuía um mandado de prisão em aberto.

As pessoas detidas e os materiais recolhidos foram encaminhados ao plantão policial.

