1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória abre seleção de estágio

O 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória está com inscrições abertas para o preenchimento de vaga de estágio para graduação em direito. Para participar da seleção é necessário que os estudantes estejam com matrícula regular no 5º ou 6º período e tenham frequência efetiva em instituição de ensino superior conveniada com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Os selecionados cumprirão uma carga horária de 06 horas no período da tarde e atuarão no gabinete, auxiliando na elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças. Para se candidatar, basta enviar o currículo, até o dia 28 de outubro (sexta-feira), para o endereço eletrônico: [email protected].

Vitória, 18 de outubro de 2022

