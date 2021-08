1º Fórum sobre Vigilância para Febre Aftosa do Espírito Santo acontece em agosto

Já estão abertas as inscrições para o 1º Fórum sobre Vigilância para Febre Aftosa do Espírito Santo, que será realizado no formato on-line, no dia 24 de agosto, às 14h30. O evento é organizado pelo grupo gestor do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) no âmbito estadual.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto pelo site do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), no endereço: https://idaf.es.gov.br/forum-sobre-vigilancia-para-febre-aftosa-do-es.

O Fórum

O objetivo do fórum é levar informações, sobretudo aos produtores rurais, médicos-veterinários e representantes de indústrias de proteína animal, sobre o processo de retirada da vacinação contra febre aftosa, que vem avançando no Brasil, com enfoque na importância de manutenção das boas práticas sanitárias e de biossegurança, de modo a garantir a segurança do rebanho capixaba.

O evento será transmitido pelo canal do Sistema OCB/ES no Youtube: www.youtube.com/SistemaOCBES.

Programação de palestras

1) Plano Estratégico do PNEFA para a retirada da vacinação contra a febre aftosa

Palestrante: Ana Carla Martins Vidor (Auditora Fiscal Federal Agropecuária – Divisão de Febre Aftosa – Ministério da Agricultura)

2) Boas práticas sanitárias e de biossegurança para a pecuária de corte e leite.

Palestrante: Gabriel Torres (Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo – Ministério da Agricultura)

3) As vantagens e os caminhos para a retirada da vacinação.

Palestrante: Lilian Figueiredo (Confederação Nacional de Agricultura – CNA)

Grupo gestor

O grupo gestor do Plano Estratégico 2017-2026 do PNEFA é responsável por avaliar, debater e propor medidas e estratégias de execução das ações previstas no Plano Estratégico PNEFA 2017-2026, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

O grupo é formado pelas seguintes instituições: Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Espírito Santo (SFA-ES) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), Sistema OCB-Sescoop/ES, Sindicato da Indústria do Frio do Estado do Espírito Santo (Sindifrio) e Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo (Fepsa-ES).

