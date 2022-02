1º Congresso de Empreendedorismo em Saúde debate tendências para 2021

Divulgação/Instituto Êxito de Empreendedorismo Janguiê Diniz lidera congresso empresarial

A área de saúde tem sido palco de movimentos constantes de modernização e atualização. Um exemplo disso é a difusão do pensamento empreendedor entre os profissionais desse setor. Para debater como a atitude empreendedora pode beneficiar quem trabalha com saúde, acontece neste sábado (12), das 8h às 21h, em Alphaville, Barueri (SP), o 1º Congresso de Empreendedorismo em Saúde, evento totalmente gratuito voltado para quem trabalha ou deseja ingressar no mercado de saúde.

O Congresso tem como objetivo central desenvolver a mentalidade dos profissionais participantes, sejam da área de saúde ou não, para que entendam sobre as novas práticas, os novos formatos e modelos de negócio.

“Nós iremos apresentar cases, estudos e debates sobre assuntos relacionados ao empreendedorismo em saúde, levando a várias possibilidades para que o nosso convidado empreendedor escale o seu negócio, resultando em mais lucro e liberdade”, explica o CEO da Stanley’s Holding, uma das organizadoras do evento, Stanley Bittar.

“Ao final, nossos convidados sairão com uma mentalidade totalmente diferente de quando chegaram. Será uma experiência inexplicável para um evento totalmente gratuito”, completa.

Estarão presentes no Congresso de Empreendedorismo em Saúde nomes como o médico, professor, palestrante e CEO da Clínica MWB e do Instituto MWB, Márcio Walace; o fundador do Segredos da Audiência, especialista em tráfego e audiência na internet para negócios, Samuel Pereira; o empresário e mentor Eduardo Schuler; a médica, CEO da Clínica MWB e do Instituto MWB, Bárbara Faria; o fundador do Acelerador Empresarial e mentor de pequenas e médias empresas, Marcus Marques; a CEO do Instituto de Desenvolvimento Profissional – Mentoria 360, Aline Salvi, entre outros.

“Tanto para um profissional da saúde, quanto para qualquer profissional liberal, é fundamental dominar também o conhecimento sobre marketing digital: as ferramentas das redes sociais e os potenciais que essas redes possuem e podem aportar à profissão de cada um deles. O fundamental é que eles compreendam que, além de tudo que eles já fazem, para que tenham resultado, é preciso fazer coisas mais modernas, e é aí que entra a esfera digital”, pontua Stanley Bittar, sobre a presença de palestrantes especialistas em marketing digital no evento.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a mentalidade empreendedora se faz necessária a todos os profissionais, independentemente da área em que atuam.

“Empreendedorismo não é apenas ter um CNPJ, mas é ter atitude e mentalidade voltadas para o sucesso e a prosperidade e para deixar sua marca no mundo. Na realidade atual, tornou-se imprescindível que os profissionais desenvolvam esse pensamento e apliquem em suas carreiras, a fim de garantirem destaque à frente da concorrência”, avalia o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que também organiza o evento, Janguiê Diniz.

“O empreendedorismo também é a grande mola propulsora do desenvolvimento de uma nação”, acrescenta.

O 1º Congresso de Empreendedorismo em Saúde é totalmente gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site www.congressoes.com.br.

“Podemos garantir que os participantes irão sair do evento com a mente expandida e fervilhando de novas ideias e de motivação para alavancarem suas carreiras e seus empreendimentos. Será uma overdose de conhecimento que vai transformar suas visões de futuro”, atesta Janguiê.

Serviço