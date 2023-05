1º BPM realiza apreensões de arma e entorpecentes

No último fim de semana, policiais militares do 1º Batalhão realizaram diversas apreensões de drogas e armas em Vitória.

No domingo (21), os policiais de serviço realizaram patrulhamento no Parque Municipal Barreiros, local em que efetuaram a prisão de um indivíduo e apreenderam 11 pinos de cocaína, 08 pinos de crack e 01 (uma) réplica de arma de fogo. Na mesma data, o efetivo de serviço realizou a abordagem de um menor nas proximidades do bairro Romão, sendo encontrado com ele 04 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e 7 pedras de crack. Por fim, foram apreendidas 02 duas pistolas calibre 9mm, com 17 munições cada, sendo uma no Bairro da Penha e outa no bairro Alagoano.

No sábado (20), durante policiamento a pé no bairro Alagoano, a Patrulha de Aglomerados da 2ª Companhia realizou a apreensão de 146 buchas de maconha, 155 pinos e 18 papelotes de cocaína, 164 pedras de crack, 72 unidades de haxixe e 43 frascos de “loló” (clorofórmio). No Centro da capital, uma equipe policial realizou a abordagem de um indivíduo, sendo localizados os seguintes materiais: 38 buchas de maconha, 19 pedras crack e 63 pinos de cocaína.

Em outra ação, os policias de serviço realizaram apreensão de entorpecentes no bairro Santo Antônio, onde durante abordagem policial foram localizados 41 papelotes de cocaína, 05 buchas de maconha, 05 papelotes da mesma substância e 17 pinos de crack e também no bairro Nova Palestina, onde foram localizadas 26 buchas de maconha.

Na sexta-feira (19), policiais militares da 1ª Companhia apreenderam no bairro Monte Belo, 20 pinos de cocaína, 09 pedras de crack e 01 bucha de maconha. Já na Ilha das Caieiras, um indivíduo foi detido com 35 buchas de maconha, 40 pinos e 12 papelotes de cocaína, além de 27 unidades de haxixe.

Todos os detidos e materiais apreendidos nas ocorrências acima foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.

