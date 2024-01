1º BPM APREENDE DUAS ARMAS DE FOGO NESTA MADRUGADA

Na madrugada desta ça-feira (16), as guarnições do 1º BPM com apoio das guarnições da 12ª Cia Independente, lograram êxito na apreensão de duas armas de fogo nos bairros Maruípe e Bonfim.

Após ouvirem diversos disparos de arma de fogo, ao prosseguirem ao local as guarnições lograram êxito em apreender uma arma de fogo .40 no bairro Maruípe.

Posteriormente, com o apoio do videomonitoramento, as guarnições lograram êxito na apreensão de nova arma de fogo, desta vez no Bairro Bonfim.

No total foram apreendidos: uma pistola cal 9mm, uma pistola cal .40, um carregador 9mm, dois carregadores .40, 10 munições 9mm e duas munições. 40.

Todo o material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis pela Autoridade de Plantão.

