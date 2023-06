1º Batalhão recebe visita de crianças em parceria com projetos sociais de Vitória

Na última segunda-feira (26), em parceria com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, com a Prefeitura de Vitória e com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV – CAJUN), o 1º BPM recebeu crianças e adolescentes atendidas pelos projetos.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como objetivo complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária nos municípios.

O PROERD tem como principal objetivo prevenir e reduzir o uso indevido de drogas entre crianças e adolescentes, bem como ajudar os estudantes a reconhecerem os malefícios do uso dessas substâncias, resistirem às pressões e à influência para usá-las.

As crianças participaram do CINE PROERD no auditório do 1ºBPM, onde aprenderam mais sobre as formas de dizer não às drogas. O PROERD tem o intuito de proporcionar uma vida segura e saudável para nossas crianças.

Após O CINE PROERD, as crianças prosseguiram a interação com os Policiais Militares do 1ºBPM, com apresentação das Fardas e alguns equipamentos de serviço policial e por fim, contato com os ME’s do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e a cadela Dona.

A interação entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Polícia Militar é de extrema importância para estabelecer uma relação de confiança entre a Polícia Militar e o estudante-cidadão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES