1º Batalhão realiza solenidade de Destaque Operacional

Na manhã desta quinta-feira (03), seguindo todas as normas preventivas contra a Covid-19, foi realizada no Auditório do 1°Batalhão, em Vitória, a solenidade de premiação dos Destaques Operacionais relativos ao 1º e 2º trimestres de 2020.

Estiveram presentes o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; o subcomandante-geral da PM, coronel Marcio Celante Weolffel; o comandante do CPOM, tenente-coronel Laurismar Thomazelli; o comandante do 1° BPM, tenente-coronel Marcio Franco Borges, juntamente com os respectivos comandantes de Cias.

Na solenidade foram homenageados 14 policiais militares das subunidades e do PCS que se destacaram, perante seus pares, no desempenho de suas atividades profissionais durante o período avaliado. Os militares receberam uma placa de homenagem do Comandante do 1º Batalhão.

Destaques do 1º Trimestre de 2020:

1ª CIA: CB Breno Brandão Valadares;

2ª CIA: 3º SGT Ronildo Pereira Custódio;

3ª CIA: SUB TEN Paulo Sergio Correia;

4ª CIA (FORÇA TÁTICA): CB Fábio Fanticelli Queiroz;

5ª CIA: SD Romário Silva Pimentel;

6ª CIA: SD Luis Fellipe de Jesus da Silva

PCS: SD Diego Liitke Dutra

Destaques do 2º Trimestre de 2020:

1ª CIA: SD Fernando Silva Oliveira;

2ª CIA: CB Jaderson Scalzer Forza;

3ª CIA: 3º SGT Osvaldo dos Santos;

4ª CIA (FORÇA TÁTICA): 3º SGT Anderson Batista;

5ª CIA: SD Rafael Nery Peixoto;

6ª CIA: SD Dalton Vettoraci;

PCS: 2º SGT Samuel Ramos de Lyrio

