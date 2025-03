1º Batalhão realiza jogos em comemoração ao seu 61º aniversário

Nesta semana (11), o 1º Batalhão iniciou a comemoração do seu 61º aniversário que ocorrerá no dia 20 de março de 2025.

A abertura do evento aconteceu com a modalidade de futebol society. As competições se estenderão até o dia 17 deste mês, no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, localizado no Bairro Mário Cypreste.

Os militares participam dos torneios de futebol society, voleibol misto e circuito de Crossfit. Também haverá o torneio de Tiro Policial.

O momento é um promovido em prol da interação, atividade física e trocas de experiências entre os militares que trabalham diuturnamente em servindo a sociedade capixaba.

