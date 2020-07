1ª Vara da Infância de VV utiliza pela primeira vez equipamentos do Projeto Audiência Digital

A vara foi a primeira a utilizar o novo sistema de gravação, que deve ser instalado em todas unidades do Poder Judiciário Estadual até o final do ano.

A 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha realizou, na última sexta-feira (24/7), a primeira audiência com os equipamentos de gravação do Projeto Audiência Digital, que será implementado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo em todo o Estado.

Seguindo as diretrizes de segurança da informação estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de Justiçado Espírito Santo (TJES), a audiência piloto permitiu a oitiva de requeridos e testemunhas em um processo de destituição familiar.

A primeira audiência com utilização dos equipamentos de gravação contou com a participação da juíza e dos servidores da vara, do promotor de justiça, do defensor público, de coordenadores da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJES e de representantes da empresa contratada para fornecer os equipamentos de gravação. Todos utilizaram máscaras e tomaram as devidas precauções sanitárias, para evitar a propagação do novo coronavírus.

“Esse novo sistema vai garantir mais agilidade ao trabalho de todos os magistrados, seja em tempos de pandemia ou quando retornarmos às atividades presenciais. As câmeras, os gravadores e a mesa de som são de altíssima qualidade. Dispor desse material é um grande salto para a Justiça do Espírito Santo”, comemora a juíza titular e coordenadora das varas da infância e da juventude do TJES, Patrícia de Oliveira Neves.

Saiba Mais O Projeto Audiência Digital vai disponibilizar equipamentos para todas as salas de audiência e de depoimento especial do Poder Judiciário Estadual, na primeira instância, e para as câmaras e o Tribunal Pleno, no segundo grau de jurisdição. Cada kit é composto por três webcams, uma mesa de som, quatro microfones e um software. O material gravado ficará disponível não apenas para os juízes, mas também para advogados que solicitarem acesso ao arquivo.

Vitória, 27 de julho de 2020

