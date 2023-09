19ª CIA IND realiza solenidade de aniversário e homenageia seus destaques operacionais

Foi realizada na manhã desta quarta-feira (27), no Auditório da Igreja Católica de Pinheiros, a solenidade alusiva ao 2º Aniversário de Criação da 19ª Companhia Independente, na qual foram homenageados os Destaques Operacionais do 1º Semestre de 2023.

O primeiro ato da solenidade foi marcado com o cântico do Hino Nacional Brasileiro, em seguida foi realizada a leitura do Boletim Especial em homenagem ao 2º Aniversário da 19ª Cia Ind., destacando sua criação a partir do Decreto Nº 4.970-R, de 27 de setembro de 2021, originando-se do desmembramento do 2º BPM, com sede em Nova Venécia. Foram emancipadas daquele batalhão a 4ª Companhia e parte da 2ª Companhia, sendo reunidas para formar uma nova Organização Militar Estadual sediada na cidade de Pinheiros e que abrange também os municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo.

Dando prosseguimento, os militares que se destacaram operacional e administrativamente no 1º Semestre de 2023, foram agraciados com brindes e uma placa de reconhecimento, enaltecendo o profissionalismo, empenho, tirocínio e dedicação desses agentes.

Dentre eles vale mencionar o soldado Marcos Nunes Cunha, pertencente à Força Tática, que foi o destaque geral da unidade. Além dos destaques operacionais e administrativos, também receberam homenagem pelos relevantes serviços prestados à sociedade, o capitão Julio Cesar Monteiro do Carmo e o cabo Hilson Gomes de Aguiar, ambos pertencentes a Reserva Remunerada. Foram também homenageadas algumas autoridades civis, os quais receberam certificados de “Amigos da 19ª Cia Ind.,” enaltecendo todo o trabalho e dedicação em ajudar a unidade militar com suas atividades diárias.

Fazendo o uso da palavra o comandante da 19ª Cia Ind., major Manoel Gambarti Júnior, enfatizou a data festiva alusiva ao 2º aniversário da unidade e destacou a importância de sua criação em região estratégica, haja vista a tríplice fronteira, com os estados de Minas Gerais e Bahia. Enalteceu a mudança do espaço físico da sede da unidade, o que contribuiu para a maior comodidade de toda tropa, além de levar maior sensação de segurança a um bairro da cidade que sofria com a presença da criminalidade, e informou que esforços já estão sendo feitos para que o 2º Pelotão, em Montanha, disponha também de um local próprio e mais adequado para a realização das suas atividades.

Destacou também, a renovação da frota de viaturas, o aumento do efetivo, que contribuem diretamente na significativa melhora nos índices de criminalidades, frisando o município de Ponto Belo, que registrou seu último homicídio em 25 de março de 2017. Finalizou agradecendo a colaboração e amizade das unidades vizinhas, PMMG e PMBA, assim como de todos os órgãos parceiros, e também ao bom desempenho de todo efetivo da 19ª Cia Ind., em especial aos agraciados como destaques operacionais e administrativos.

Também com a palavra o coronel Rômulo Souza Dias, comandante do 4º CPOR, iniciou sua fala parabenizando o excelente serviço desempenhando por todo efetivo da 19ª Cia Ind., e em especial o major Manoel Gambarti Júnior, pelo brilhantismo no exercício do comando da unidade. Parabenizou também pela integração da unidade militar com a comunidade civil, fazendo menção os homenageados como amigos da 19ª Cia Ind., e aos destaques operacionais e administrativos, citando o soldado Vinícius Bom Marcolan, que trabalha na Equipe de Ronda Ostensiva na cidade de Boa Esperança e foi homenageado recentemente como destaque Operacional de toda a PMES.

Agradeceu e parabenizou também os militares da Reserva Remunerada condecorados, citando em especial o cabo Hilson Gomes de Aguiar, que ingressou nas fileiras da PMES no início dos anos 50. Finalizou destacando a eficácia do programa de produtividade utilizado pela unidade “E-Gestão”, que contribuiu de forma significativa para a redução de todos os índices de criminalidade e parabenizou a bela organização do evento.

A finalização da solenidade foi marcada pelo cântico da canção do Soldado Capixaba e pelo canto de parabéns ao aniversário de 2 anos de criação da 19ª Companhia Independente.

