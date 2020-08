19 mensagens especiais para compartilhar no Dia dos Pais

No dia 9 de agosto comemoramos o Dia dos Pais ! Eles são figuras importantíssimas durante o nosso crescimento e desenvolvimento, porque são responsáveis em compartilhar amor e dar segurança aos filhos, junto com a figura da mãe e de outros membros da família . E nós aprendemos – e eventualmente também ensinamos – muito com nossos pais.

Mas cada um tem seu próprio jeitinho especial, não é? Então vamos dar uma olhada no pai de cada signo para entender essas peculiaridades por meio do Zodíaco. E não esqueça de celebrar o Dia dos Pais a distância neste ano por conta da pandemia da Covid-19, enviando mensagens, presentes e/ou realizando vídeos chamadas com a pessoa que você mais ama e considera como pai.

O pai de cada signo: quais as peculiaridades do seu?

Áries

Esse pai é sincero, gosta de conversar e tende a dar a última palavra em tudo. Coragem é um dos principais valores que procura transmitir aos seus herdeiros. Frequentemente, é mandão e entra em divididas com o pessoal de casa. Mas, quando tudo volta ao normal, quase sempre se arrepende de ter agido por impulso. Afinal, o pai ariano tem um grande coração e nutre um afeto gigante pelos filhos, mesmo que aparente ser durão.

Touro

Ao se tornar pai, Touro tende a reproduzir a educação que recebeu em casa, uma vez que é uma pessoa mais conservadora do que liberal. Está sempre se esforçando para suprir as necessidades dos seus herdeiros. Valoriza a formação educacional deles, de olho na estabilidade profissional que poderão conquistar um dia. É um pai rígido, mas não costuma ser explosivo. De qualquer forma, é melhor não mexer com ele…

Gêmeos

Animação não falta ao pai geminiano! Ele está sempre apresentando novidades aos filhos e se esforça para que eles se mantenham bem informados. Tende a se tornar um amigão dos seus herdeiros e ganha a faixa de “pai divertidão” dos colegas dos filhos porque é agitado, engraçado, antenado e cheio de energia. Raramente castiga os filhos, já que dá muito valor à liberdade individual. Inclusive, acha complicado impor limites…

Câncer

A maior dificuldade do pai canceriano é perceber que seu “bebê” cresceu… Mesmo que os filhos amadureçam, se casem e mudem de endereço, ele continua preocupado e, até mesmo, superprotetor. É bastante amoroso e zela pelos filhos com total devoção. Algumas vezes, os herdeiros se sentem sufocados e podem até reclamar do comportamento paterno. O pai canceriano ouve a queixa, diz que vai maneirar, mas continua igualzinho!

Leão

Quando se torna pai, Leão tende a expressar suas melhores qualidades, como o carisma, o otimismo e a generosidade. Ele estimula a autoconfiança nos seus herdeiros e costuma ser bastante carinhoso. Esse pai quer que seus filhos sejam independentes e desenvolvam seus talentos. Por isso, incentiva a formação educacional e, se tiver condições, vai custear cursos complementares para que o potencial dos herdeiros desabroche o quanto antes.

Virgem

O pai virginiano leva a sério esse papel e faz o possível para que seus filhos apresentem bom rendimentos nos estudos e saúde excelente. Ele gosta de estabelecer regras, já que não vive sem elas. Às vezes, é exigente demais e pressiona os filhos, que se ressentem desse excesso de cobranças. Não é um pai habilidoso para improvisar brincadeiras, mas é muito prestativo e jamais reclama caso seja preciso estudar à noite com os pequenos.

Libra

O filho aprontou? Dificilmente, o pai de Libra vai aplicar um castigo ou dar uma bronca. Ele vai preferir entender o motivo da travessura e, junto com o filho, buscar uma solução. É um pai justo e atencioso, que valoriza a formação educacional e o bom comportamento dos seus herdeiros. Quando os irmãos brigam, esse pai não julga nem pende para um lado: sua forma de resolver é por meio do diálogo, da negociação, da conciliação.

Escorpião

Esse pai é reservado e, às vezes, meio fechadão… Mas é completamente apaixonado pelos filhos e, pelo bem deles, é capaz dos maiores sacrifícios. Carinhoso, assume os cuidados com os herdeiros e deseja que eles se tornem independentes e autossuficientes. Também é um pai ciumento, que não gosta quando a família tenta opinar na educação dos pequenos. Diante dos erros dos filhos, dá bronca, mas não desampara nem se omite.

Sagitário

O pai sagitariano é divertido, brincalhão e tem uma energia inesgotável. Quando o filho é pequeno, participa de todas as brincadeiras! Quando ele cresce, quer conhecer suas opiniões e compartilhar experiências. Tem um estilo exclusivo de educar, que combina liberdade com responsabilidade. Quase nunca faz imposições nem dita regras, pois sabe que cada pessoa é responsável por sua própria jornada, inclusive seus herdeiros.

Capricórnio

A defesa da disciplina é uma característica marcante do pai capricorniano. Desde cedo, ele ensina os pequenos a adotar uma rotina que combine saúde equilibrada com bom rendimento escolar. Esse pai faz isso porque seu maior sonho é que seus herdeiros prosperem na vida, andem com as próprias pernas. Não é um pai muito inclinado a demonstrações de afeto, mas é zeloso e confia mais em atitudes do que em promessas.

Aquário

Ele incentiva seus filhos a se tornarem independentes. Por isso, exige que estudem, mas não fixa regras, já que respeita a individualidade e o ritmo de cada um. Na infância dos filhos, acata a rotina que a mãe impõe, já que é não muito fã de esquemas e horários. Mas procura motivar as habilidades intelectuais dos filhos em qualquer idade. Mesmo não sendo um pai muito meloso, é sempre uma inspiração de força e criatividade para seus herdeiros.

Peixes

É uma grande realização pessoal para Peixes se tornar pai! Assim, ele se dedica de corpo e alma aos seus herdeiros, incentivando neles a sensibilidade, a intuição e o espírito de solidariedade. Esse pai quer que seus herdeiros sonhem alto e explorem a própria imaginação. Não é um pai convencional nem exigente, porque esses papéis não combinam com ele. Por outro lado, não se cansa de dar carinho e oferecer apoio aos seus herdeiros.