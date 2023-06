18 de junho, Dia do Orgulho Autista, é tema do novo episódio do Just Talk, o podcast do TJES

No próximo domingo, dia 18 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho Autista, que foi criado para conscientizar a sociedade sobre as características das pessoas diagnosticadas com algum grau do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e busca e valorizar a neurodiversidade.

Pra entender melhor esse assunto, o Podcast Just Talk traz um bate papo entre o Denys Rangel, que é presidente da Comissão Regional Sudeste de Direitos dos Autistas da ABA, e seu filho que está no espectro autista, Gabriel Serafim.

Para Denys, o maior desafio na vida de uma família que tem uma pessoa autista é fazer com que ela consiga viver em sociedade e tenha seus direitos respeitados.

“As pessoas normalmente falam que o autista é que tem que se adaptar à sociedade, mas é ao contrário. A sociedade é que tem que pensar diferente, tem que abrir a mente e os braços para aceitar o autista e conviver com as possibilidades, dentro das características dele. O grande desafio é essa mudança de cultura. As pessoas acham que todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. Mas autista pode viver perfeitamente do jeito dele e em harmonia com a sociedade, se for respeitado e incluído”.

Ouça na íntegra: https://podcasters.spotify.com/pod/show/tjesoficial/episodes/87–Dia-do-Orgulho-Autista-e25qtes.

Vitória, 16 de junho de 2023

