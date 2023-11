18ᵃ Companhia Independente da PMES comemora aniversário e realiza homenagens em Jaguaré

Na manhã dessa terça-feira (07), ocorreu a solenidade militar alusiva ao 2⁰ aniversário de criação da 18ᵃ Companhia Independente da Polícia Militar, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Jaguaré, norte do estado.

A solenidade foi marcada pelas honrarias prestadas aos policiais militares que se destacaram em produtividade no 1° semestre do ano de 2023 (Destaque Operacional e Destaque Administrativo); aos policiais que incorporaram o quadro da Reserva Remunerada da Corporação; e a condecoração com as medalhas Valor Policial Militar aos profissionais que completaram 10, 20 e 28 anos de efetivos serviços prestados à PMES e à comunidade.

Foram entregues também troféus aos militares e personalidades que se destacaram no ano de 2023, os quais resultaram em significativas entregas e parcerias inéditas para a Segurança Pública dos municípios de Jaguaré e Vila Valério, elevando o nome da PMES perante a sociedade.

Houve um momento particular no evento, destinado especialmente ao reconhecimento e homenagem às policiais femininas do efetivo da 18ᵃ Cia Ind, em razão de datas específicas ocorridas em 2023: dia Internacional da mulher; dia da policial feminina; aniversário do ingresso das mulheres nas fileiras da PMES; e pela passagem do mês dedicado à conscientização da luta contra o câncer de mama (outubro rosa).

A cerimônia contou com a presença do tenente-coronel Sandro Roberto Campos, que representou o Comandante do 2º CPOR, além de autoridades militares, civis e parentes dos homenageados.

Na ocasião, tenente-coronel Sandro Roberto Campos, dirigiu cumprimentos a todos os presentes e parabenizou aos militares da unidade pelos resultados operacionais alcançados no ano de 2023. Já o Comandante da 18ᵃ Cia Ind., major Fabrício Pereira Rocha, agradeceu a todos pelo apoio e empenho no cumprimento da missão institucional de servir e proteger a sociedade, e frisou que esta unidade continuará empenhada e compromissada com o povo capixaba.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES