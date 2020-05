17% da população de Londres contraiu a Covid-19, diz estudo

Um homem que vive na cidade de Arnhem, na Holanda , ficou assustado ao encontrar uma aranha dentro de uma caixa de uva. Animal era uma tarântula filhote, uma vez que um exemplar adulto poderia ser do tamanho da caixa.

Leia também: Nasa busca voluntários para viagem à Marte, quer ir? Veja como

A embalagem com as frutas foi adquirida em um mercado e trazida para a casa pela esposa do sujeito. Ele afirmou que havia comido algumas uvas antes de perceber a presença da aranha no local. Confira o registro do animal:

The best news story I’ve read for a while was about a Dutch guy who found a tarantula in his grapes. He told his neighbor who got really happy, went to a reptile shop to get supplies and now keeps the tarantula as a pet.

I NEED MORE NEWS LIKE THIS pic.twitter.com/54UqXJhxxT

— Johanna Persson (@JJ_Persson) May 18, 2020