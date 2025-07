15ª Companhia Independente tem novo comandante

A Polícia Militar realizou, na manhã dessa quinta-feira (10), a passagem de comando da 15ª Companhia Independente. A solenidade militar foi realizada no auditório da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, e o momento foi prestigiado por várias autoridades civis e militares, entre elas a comandante do 3º CPOR, coronel Emília Alves.

Deixou o comando da Unidade, o major Rômullo Augusto Alves, tendo sido substituído pelo major Igor Barcellos Rody.

Após a transmissão do cargo, foi lido o curriculum do novo comandante. O major Rody, que em sua carreira na corporação se dedicou a várias funções em diferentes Unidades da PMES.

Em seu momento de fala, o major Rômullo destacou a importância de cada militar nos trabalhos realizados na área de atuação da 15ª Companhia Independente, também falou sobre as dificuldades que a Unidade enfrentou na ocasião do desastre natural que afetou o município de Mimoso do Sul no ano de 2024, pouco tempo antes de ter assumido o comando da 15ª Companhia Independente.

O major Rody assume o Comando da 15ª Companhia Independente, com objetivo de levar a todos os quatro municípios atendidos pela Unidade um trabalho focado na redução de criminalidade e ampla presença ostensiva da polícia militar, tanto nas áreas urbanas como rurais dos municípios atendidos pela Unidade.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES