15ª Cia Independente apreende drogas em Apiacá

Na última terça-feira (15), após denúncias indicando que aproximadamente três indivíduos estariam realizando tráfico de drogas na região do Morro do Chico Jorge, no município de Apiacá, a equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente intensificou o patrulhamento na área.

Durante a ação, os suspeitos foram abordados e, com eles, foram apreendidos R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, 87 buchas de maconha, 127 pinos de cocaína e 05 aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os indivíduos foram detidos e, juntamente com todos os materiais apreendidos, foram encaminhados à 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES