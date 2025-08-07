Policial
15ª Cia Independente apreende drogas em Apiacá
Na última terça-feira (15), após denúncias indicando que aproximadamente três indivíduos estariam realizando tráfico de drogas na região do Morro do Chico Jorge, no município de Apiacá, a equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente intensificou o patrulhamento na área.
Durante a ação, os suspeitos foram abordados e, com eles, foram apreendidos R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, 87 buchas de maconha, 127 pinos de cocaína e 05 aparelhos celulares.
Diante dos fatos, os indivíduos foram detidos e, juntamente com todos os materiais apreendidos, foram encaminhados à 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Biblioteca Transcol ultrapassa marca de 1 mil leitores cadastrados
Em apenas 15 dias úteis de funcionamento, as três unidades da Biblioteca Transcol cadastraram mais de 1.000 leitores e efetuaram...
Cultura em Toda Parte: 4ª Edição abre credenciamento para seleção de artistas e atividades de formação cultural
A Secretaria da Cultura (Secult) abre, nesta segunda-feira (11), o credenciamento para interessados em participar das apresentações culturais, oficinas e...
Sistema prisional conta com novas turmas de Informática Básica
As Secretarias da Justiça (Sejus) e da Educação (Sedu), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia...
Nacional
VÍDEO | Aluna invade autoescola com carro ao tentar fazer baliza
Uma aluna de uma autoescola invadiu o local enquanto tentava realizar uma baliza. O caso aconteceu em Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná,...
Picape parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente em serra
Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 anos, morreram no local. Picape em que eles...
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Policial
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’
Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado,...
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
POLÍTICA
Preocupação com saúde mental de alunos motiva indicação ao governo
O deputado Zé Preto (PP) sugeriu ao governo do Estado, a partir da Indicação 813/2025, a criação de um Programa...
Dados reforçam necessidade de medidas para proteção aos animais
No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) já registrou 277 ocorrências sobre maus-tratos...
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
