15 filmes que fazem 20 anos em 2024 que você não vai acreditar

Quando sai o remake de um filme muito famoso somos logos transportados para uma outra época , e relembramos de como essas obras nos marcaram. Agora, em janeiro de 2024, foi lançado o filme Meninas Malvadas O Musical , e para honrar o clássico de 2004, que completa 20 anos, separamos uma lista com 15 filmes que completam 20 anos em 2024 que você não vai acreditar. Essa é a hora de se sentir bem velho porque eu tenho certeza que algumas dessas obras vão pegar você de surpresa!

O ano de 2024 foi repleto de filmes icônicos e que marcaram a cultura de uma geração. De animações incríveis, passando por dramas premiados e ações de tirar o fôlego, venha celebrar a filmografia do começo dos anos 2000 com essa seleção de filmes.

15 filmes que completam 20 anos em 2024 que você não vai acreditar

Confira essa lista de surpreender qualquer um.

1. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças

Protagonizado por Jim Carrey (O Show de Truman) e Kate Winslet (Titanic), o filme narra a história de Joel, que fica atordoado ao descobrir que sua ex-namorada, Clementine, submeteu-se a um procedimento para apagá-lo de suas memórias. Inicialmente, ele decide seguir o mesmo caminho, mas muda de ideia no meio do processo.

Dirigido por Michel Gondry, o filme tem uma pontuação de 8,3 no IMDb, com 92% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. Atualmente disponível para aluguel no Amazon Prime Video e na Apple TV , o título recebeu indicações ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA.

2. Diário de uma Paixão

Em “Diário de Uma Paixão”, Ryan Gosling (Barbie) e Rachel McAdams (Meninas Malvadas) interpretam Noah e Allie, um casal de origens diferentes enfrentando desaprovação parental na década de 40. Separados pela guerra, eles desafiam as expectativas e mantêm seu amor.

Dirigido por Nick Cassavetes, o filme, baseado no romance de Nicholas Sparks, está disponível na HBO Max e no Amazon Prime Video . Apesar de ser um queridinho do público, o filme possui uma pontuação de 7,8 no IMDb e uma aprovação de 85% do público no Rotten Tomatoes. A crítica, no entanto, dá uma aprovação de 54%.

3. A Lenda do Tesouro Perdido

Ben Gates, interpretado por Nicolas Cage (O Peso do Talento), é um caçador de tesouros que há anos procura por um tesouro que muitos duvidam existir. Sua busca ganha uma reviravolta quando ele suspeita que a Declaração de Independência dos Estados Unidos detém a chave para encontrá-lo.

O filme, “A Lenda do Tesouro Perdido”, também estrela Diane Kruger (Bastardos Inglórios) e Sean Bean (Game of Thrones) como Abigail e Ian Howe, respectivamente. Disponível no Disney+ , o filme é dirigido por Jon Turteltaub e possui uma pontuação de 6,9 no IMDb, com aprovação de 46% pela crítica e 76% pelo público no Rotten Tomatoes.

4. Efeito Borboleta

Ashton Kutcher protagoniza um de seus filmes mais conhecidos, onde interpreta Evan, um estudante universitário que descobre o poder de viajar no tempo. Ao tentar salvar a vida de amigos, como Kayleigh, vivida por Amy Smart (Apenas Amigos), Evan enfrenta diferentes realidades, compreendendo o impacto de suas escolhas.

Dirigido por J. Mackye Gruber e Eric Bress, o filme, disponível na HBO Max e no Amazon Prime Video, tem uma pontuação sólida de 7,6 no IMDb, embora a crítica no Rotten Tomatoes seja de 34%, contrastando com a aprovação expressiva de 81% do público.

5. Meninas Malvadas

“Meninas Malvadas”, dirigido por Mark Waters e escrito por Tina Fey, tornou-se um ícone da cultura pop, introduzindo tradições como o uso de rosa às quartas-feiras. O filme acompanha Cady (Lindsay Lohan), recém-chegada dos Estados Unidos após viver na África, enfrentando os desafios do Ensino Médio liderado por patricinhas.

Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Tina Fey completam o elenco. Disponível na Netflix, Telecine e Paramount+ , o filme possui 7,1 no IMDb e 84% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

6. Homem-Aranha 2

Na continuação do Homem-Aranha de Tobey Maguire, o super-herói enfrenta a ira do Doutor Octopus, interpretado por Alfred Molina, enquanto lida com a perda de poderes e o noivado de sua amada, Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst.

Willem Dafoe também integra o elenco como Duende Verde. Dirigido por Sam Raimi, o filme, baseado no herói da Marvel, está disponível na Netflix , alcançando 7,5 pontos no IMDb, com 93% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

7. O Espanta Tubarões

A animação narra a história de Oscar, um peixe astuto que finge ter derrotado um grande tubarão. Para manter a farsa, ele firma um acordo com Lenny, um tubarão vegetariano que busca escapar das expectativas familiares.

Lançado e disponível para aluguel no Amazon Prime Video, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação. Com uma pontuação de 6 no IMDb e apenas 35% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, “O Espanta Tubarões” destaca-se pelas vozes de Will Smith, Jack Black, Renée Zellweger e Angelina Jolie, dublando os personagens principais.

8. Anjos da Noite

Sob a direção de Len Wiseman, “Anjos da Noite” estreou no Brasil em abril de 2004 e está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video . A trama envolve uma intensa rivalidade entre lobisomens e vampiros, sendo a caçadora Seline determinada a evitar a criação de uma raça mista, o que intensifica o conflito. Kate Beckinsale assume o papel principal, acompanhada por Scott Speedman e Shane Brolly.

Enquanto os espectadores do IMDb conferem ao filme uma pontuação de 7,0, a aprovação do público no Rotten Tomatoes atinge 79%, embora os críticos da plataforma concedam apenas 31% de avaliação positiva.

9. Blade: Trinity

Em “Blade: Trinity”, o terceiro filme da saga baseada nas histórias da Marvel, o meio-vampiro Blade une forças com caçadores de vampiros para salvar a humanidade e sua própria reputação. Estrelado por Wesley Snipes, o filme conta também com a participação de Ryan Reynolds e Jessica Biel nos papéis de Hannibal King e Abigail, respectivamente.

Dirigido por David S. Goyer, o título está disponível na HBO Max e Amazon Prime Video . Apesar das críticas desfavoráveis, o público concede uma avaliação mais positiva, com 5,8 pontos no IMDb e 58% de aprovação. No entanto, apenas 24% dos críticos no Rotten Tomatoes deram avaliação positiva ao filme.

10. Shrek 2

Em “Shrek 2”, após o casamento de Shrek e Fiona, os pais da princesa reagem negativamente à escolha dela de ficar com o ogro em vez do Príncipe Encantado. A família real tenta separar o casal, resultando em uma série de eventos cômicos.

O filme, indicado ao Oscar de Melhor Animação e à Palma de Ouro em Cannes, apresenta dublagens de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Antonio Bandeiras como Shrek, Burro, Fiona e Gato de Botas, respectivamente. Com uma pontuação de 7,3 no IMDb e 89% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, a sequência está disponível na Netflix , Amazon Prime Video , Telecine e Globoplay .

11. Alien vs. Predador

Celebrando 20 anos em 2024, “Alien vs. Predator”, conhecido na comunidade de ficção científica, apresenta a descoberta de duas espécies alienígenas pelos satélites do bilionário Charles Bishop Weyland, ameaçando a humanidade.

Com Lance Henriksen como Charles, e participações de Colin Salmon e Sanaa Lathan, o filme é dirigido por Paul W. S. Anderson e pode ser assistido na plataforma Star+. Embora tenha sido financeiramente bem-sucedido, a recepção crítica é modesta, com uma pontuação de 5,7 no IMDb e aprovação de 22% pelos críticos e 39% pelo público no Rotten Tomatoes.

12. Van Helsing- O Caçador de Monstros

Sob a direção de Stephen Sommers, “Van Helsing – O Caçador de Monstros” narra a jornada do lendário Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, até Transilvânia para auxiliar Anna Valerious, enfrentando Conde Drácula, que se aliou ao monstro do Dr. Frankenstein contra sua família.

Kate Beckinsale, Richard Roxburgh e Shuler Hensley também compõem o elenco. O filme, disponível no Amazon Prime Video , recebeu uma pontuação de 6,1 no IMDb. As opiniões críticas são divididas, com 24% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto o público oferece uma avaliação mais favorável, atingindo 57%.

13. Os Incríveis

Sob a direção de Brad Bird, “Os Incríveis”, uma destacada produção da Pixar, narra a história de uma família dotada de superpoderes que opta por uma vida discreta após a proibição do governo às atividades de super-heróis.

O elenco de dublagem inclui Craig T. Nelson, Holly Hunter e Sarah Vowell, dando vida aos personagens Sr. Incrível, Mulher Elástica e Violeta. Vencedor do Oscar de Melhor Animação e Melhor Edição de Som, o filme, atualmente disponível na Disney+ , conquistou 8 pontos no IMDb, juntamente com uma expressiva aprovação crítica de 97% no Rotten Tomatoes, recebendo o rótulo “fresh” na plataforma.

14. Troia

Dirigido por Wolfgang Petersen e estrelado por Brad Pitt, “Troia” retrata a década de guerra desencadeada quando o Príncipe Páris se envolve romanticamente com Helena, esposa do Rei Menelau.

O filme, que conta também com Diane Kruger, Orlando Bloom e Brendan Gleeson, recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Figurino. Disponível na HBO Max e Amazon Prime Video , “Troia” acumula uma pontuação de 7,3 no IMDb, embora obtenha uma aprovação crítica de 53% no Rotten Tomatoes.

15. As Branquelas

Em “As Branquelas”, Marcus e Kevin, dois policiais à beira da demissão, aceitam uma última missão para escoltar as gêmeas Wilson e protegê-las de um sequestrador. Após um incidente, as herdeiras se recusam a prosseguir, forçando os policiais a se disfarçarem como elas. E

mbora o filme, disponível na HBO Max , Netflix e Paramount+ , tenha uma avaliação abaixo da média, com 5,8 pontos no IMDb e 55% de aprovação do público, destaca-se por sua popularidade na Sessão da Tarde e sucesso de bilheteria.

